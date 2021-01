Tích cực chữa trị các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, 8 công nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện này bị đa chấn thương như: Chấn thương vùng cổ, gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, chấn thương bụng kín… Hiện, Bệnh viện đã phẫu thuật cho một bệnh nhân nặng, các bệnh nhân khác vẫn đang được các y, bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị. Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã điều động nhân lực, vật lực cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu bệnh nhân.

Đến 20 giờ cùng ngày, có hai công nhân (chưa xác định được danh tính) được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do bị thương nặng, ngừng tuần hoàn, tiên lượng xấu nên đã được Bệnh viện trả về gia đình. Một công nhân tử vong trước đó được xác định là Đặng Minh Cung (sinh năm 1958, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An gồm: Phan Xuân Phúc (sinh năm 1976), Phan Xuân Hải (sinh năm 1973), Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1969), Trần Văn Tư (sinh năm 1971), Phan Xuân Duẩn (sinh năm 1977), cùng trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An); Trần Thị Thủy (sinh năm 1986), Đặng Thị Lương (sinh năm 1968), cùng trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Võ Văn Phương (sinh năm 1976), trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An), một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra, làm 11 người thương vong.