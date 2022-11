Văn hoá, xã hội Tỉnh Kon Tum có 38 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đến nay, tỉnh Kon Tum có 38 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong đó có 36 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; 15 xã cơ bản đạt chuẩn từ 15 – 17 tiêu chí, 28 xã đạt chuẩn từ 10 – 14 tiêu chí và 04 xã đạt chuẩn từ 7-9 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã khoảng 15 tiêu chí, giảm so với cuối năm 2021. Nguyên nhân do Bộ tiêu chí mới có nhiều chỉ tiêu cao hơn, việc đánh giá thu nhập có mức cao hơn. Do đó, tiêu chí hộ nghèo khó đạt hơn giai đoạn trước. Giai đoạn 2016-2020, tiêu chí chỉ có hộ nghèo nhưng hiện nay là tiêu chí nghèo đa chiều, bao gồm cả hộ nghèo và hộ cận nghèo nên dẫn đến một số tiêu chí mặc dù đã đạt chuẩn từ những năm trước, tuy nhiên qua rà soát không đạt tiêu chuẩn theo quy định mới./.

Hơ Jan – Thanh Hà