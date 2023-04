Văn hoá, xã hội Tỉnh Kon Tum có hơn 160 giáo viên nghỉ việc

(kontumtv.vn) – Sở GD&ĐT cho biết, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Kon Tum có hơn 160 giáo viên xin nghỉ việc. Trong đó, hơn 90 giáo viên thuộc biên chế các đơn vị sự nghiệp và công lập, gần 70 giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Các địa phương có giáo viên nghỉ việc nhiều nhất gồm Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông với khoảng 15 – 20 giáo viên xin nghỉ việc. Riêng thành phố Kon Tum, số lượng giáo viên nghỉ việc tập trung vào khu vực giáo dục mầm non ngoài công lập. Giáo viên nghỉ việc bởi nhiều lý do nhưng tập trung vào nhóm nguyên nhân chính là áp lực lớn từ công tác dạy và học, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra; nguồn thu nhập của giáo viên tại một số địa bàn giảm đi do địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; các lý do về sức khoẻ, chuyển công tác cũng khiến nhiều giáo viên quyết định xin nghỉ việc. Cùng với giáo viên nghỉ việc, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum đang gặp nhiều khó khăn khi năm học này thiếu gần 1.000 giáo viên./.

Thu Trang – Công Luận