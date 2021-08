TP Hồ Chí Minh: Người dân không được đi chợ, chính quyền sẽ ‘đi chợ hộ’ từ ngày 23/8

“Trong hôm nay, nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh vẫn nhận được tin nhắn từ UBND TP Hồ Chí Minh với nội dung: “… Người dân ở vùng an toàn sẽ được đi chợ 1 lần/tuần…”. Tuy nhiên, đây là lỗi do đơn vị gửi tin nhắn chưa kịp cập nhật và Thành phố đã có yêu cầu điều chỉnh. Thành phố xin lỗi người dân vì sự cố trên”, bà Phan Thị Thắng nói.

Theo thống kê của Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, Thành phố dự kiến phải cung cấp hàng thiết yếu cho 9,4 triệu dân. Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 ngày dự kiến là 10.964 tấn gồm gạo, lương thực chế biến khô, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, muối, nước chấm, dầu ăn… Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tuần là 76.747 tấn. Nhu cầu tiêu dùng bình quân 15 ngày là 164.460 tấn. Ngoài ra, nhu cầu nước uống là 19 triệu lít/ngày; khẩu trang là 628.969 cái/ngày; nước sát khuẩn loại 0,5 lít là 239.596 chai/ngày.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch” từ ngày 23/8 đến hết ngày 6/9. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển…); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định các dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình khi tham gia lưu thông.

Ngoài ra, để đảm bảo an sinh xã hội, thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” được xét nghiệm nhanh, mẫu gộp…; tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện, công an, quân đội sẽ thực hiện “đi chợ hộ” cho người dân với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân (người dân trả tiền)….