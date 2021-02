Văn hoá, xã hội Trên 470 trường hợp cấp cứu trong 6 ngày Tết

(kontumtv.vn) – Nhờ chuẩn bị tốt công tác trực, chăm sóc bệnh nhân nên phần lớn các trường hợp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong những ngày Tết đều được điều trị khỏi.

Tính từ ngày 10/2 đến sáng 15/2, tức từ ngày 29 đến sáng mùng bốn Tết Nguyên đán, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum cấp cứu trên 470 trường hợp. Số ca cấp cứu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiều nhất là ngày mùng ba Tết với 126 trường hợp và số ca cấp cứu vào viện ít nhất là ngày 30 Tết Nguyên đán với gần 70 trường hợp.

Bác sĩ CK I Nguyễn Khánh Việt, công tác tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đội ngũ y bác sĩ trực trong dịp Tết rất vất vả do bệnh nhân vào viện cấp cứu khá đông. Đáng tiếc là có 1 trường hợp tử vong do người nhà đưa đến quá muộn. Bệnh nhân này thắt cổ tự tử khi vào viện đã ngừng hô hấp. Trong số vào viện cấp cứu có 2 trường hợp do ngộ độc thực phẩm, có 42 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông và các trường hợp còn lại chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm. Bác sĩ Việt cho biết với tinh thần trách nhiệm cao, 100% trường hợp vào viện được cấp cứu, điều trị kịp thời. Trong đó nhiều trường hợp được điều trị và xuất viện trong ngày: “Trung bình mỗi một ngày Khoa Cấp cứu chúng tôi tiếp nhân khoảng 100 ca cấp cứu, chủ yếu bệnh nhân là tai nạn giao thông và mắc các bệnh không lây nhiễm như bệnh nhân về phổi tắc nghẽn mãn tính, phế quản, tăng huyết áp. Bên cạnh đó có 1 số bệnh nhân bị các bệnh lý về hô hấp, sốt liên quan đến hô hấp trên”.

Chị Lê Thị Kim Hoa ở thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum cho biết, việc phải đưa mẹ của chị vào viện điều trị, cấp cứu là điều không mong muốn. Sau khi, được y, bác sĩ ở bệnh viện thăm khám, cấp cứu, sức khỏe mẹ của chị hồi phục nhanh chóng. Đặc biệt, Bệnh viện áp dụng quy trình khai báo, khám sàng lọc với dịch bệnh Covid-19 rất kỹ càng nên chị cùng người thân trong gia đình rất yên tâm. Chị Lê Thị Kim Hoa nói: “Bây giờ mẹ ổn định rồi, bác sĩ cho về, cho thuốc về nhà điều trị, cảm ơn bệnh viện và bác sĩ nhiều, mẹ về nhà ăn Tết gia đình đỡ lo lắng”.

Nhờ chủ động từ khâu chuẩn bị nên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã kịp thời tiếp nhận, điều trị và cách ly một trường hợp bị đa chấn thương trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh,

thuộc diện cách ly tại nhà. Qua khám sàng lọc, xét nghiệm, bệnh nhân này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả này góp phần khẳng định chưa phát hiện trường hợp nào trên địa bàn tỉnh Kon Tum mắc Covid-19.

Văn Hiển- Công Luận