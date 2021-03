Văn hoá, xã hội Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường, đến lớp, thời gian qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn đồng loạt triển khai các nhiệm vụ kết hợp với công tác giáo dục và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ.

Là trường mới được thành phố Kon Tum đầu tư xây dựng dãy nhà ba tầng khang trang, đồng thời trang bị khu vui chơi cho trẻ, để đảm bảo an toàn cho trẻ Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum đã bố trí khu hiệu bộ và các lớp học một cách khoa học, hợp lý. Đối với trẻ lớp lớn hiếu động hơn được bố trí học tại tầng trệt, trẻ nhỏ học trên tầng 2. Tuy nhiên trong quá trình lên xuống luôn có sự giám sát của cô giáo và phụ huynh học sinh. Đồng thời nhà trường còn chỉ đạo giáo viên các khối lớp theo dõi trẻ trong quá trình vui chơi, hướng dẫn các trò chơi phù hợp theo độ tuổi. Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng nói: “Khi các cháu đi học thì có phụ huynh đưa đón trẻ, cô giáo đón trẻ và giám sát trẻ, không cho các cháu ra sát lan can. Khi đi lên xuống cầu thang thì trẻ sẽ vịn theo tay vịn, nhà trường có vẽ các bước chân, các cháu đi theo các bước chân sẽ an toàn hơn. Đối với các cháu mẫu giáo lớn từ 5-6 tuổi thì trẻ sẽ hiếu động hơn nên được xếp học tầng trệt, còn trẻ 3-4 tuổi thì ở trên tầng trên”.

Trường Mầm non Bằng Lăng thuộc xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum có hơn 400 trẻ theo học tại một điểm trường chính khu trung tâm xã và 03 điểm trường lẻ tại các thôn, làng. Với đặc thù là xã nằm gần sông Đăk Bla nên ngoài việc triển khai công tác đảm bảo cho trẻ khi ở trên lớp, nhà trường còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh chú ý an toàn cho trẻ khi ở nhà. Cô Nguyễn Thị Phúc Tiệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Lăng cho biết: “Chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ huynh thông qua các cuộc họp, các giờ đón trả trẻ, trao đổi thông tin liên quan an toàn cho trẻ tại trường. Nhắc nhở phụ huynh không cho trẻ một mình ra các khu vực sông suối; những nhà có gác lỡ, có lan can thì hướng dẫn trẻ kỹ năng đi lên xuống cầu thang, không để trẻ một mình, ở nhà một mình”.

Đối với bậc học mầm non, cùng với việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum còn tập trung chỉ đạo các trường đảm bảo cho trẻ được an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần. Trường duy trì kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi, đồ dùng một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú. Trong công tác giảng dạy, các trường lồng ghép các nội dung để trẻ nhận biết, nắm rõ thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn cho trẻ. Thầy giáo Thái Khắc Hòa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum nói: “Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt về đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các trường; đảm bảo trường học an toàn, phòng chống thương tích; chỉ đạo đảm bảo các giải pháp an toàn trong khi học và ra chơi, chú ý hệ thống điện, nước ở các đơn vị để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy và trò tại trường”.

Chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ là nhiệm vụ không chỉ riêng ngành Giáo dục thành phố. Để các em phát triển toàn diện, cùng với việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ trên lớp, cần có sự quan tâm của phụ huynh học sinh và chính quyền các cấp trong việc giám sát, hỗ trợ tạo điều kiện cho trẻ an toàn, phát triển về mọi mặt.

CTV Minh Phượng- Trọng Nghĩa