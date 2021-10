Từ 5 – 14/10, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 5 – 10/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ ngày 5 – 6/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 11 – 12/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13 – 14/10, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 5 – 10/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình từ đêm 5 – 6/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 11 – 12/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 13 – 14/10, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh nên khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân cũng lưu ý, trong những ngày nắng nóng cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế từ ngày 5 – 6/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 7 – 10/10, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 11 – 12/10, có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 13 – 14/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 5 – 6/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 7 – 11/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 12 – 14/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên từ ngày 5 – 7/10 và từ 10 – 11/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 8 – 9/10 và từ 12 – 14/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 5 – 14/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.