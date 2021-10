Từ ngày 25/10-3/11, các khu vực đều có mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Mưa lũ khiến đường giao thông ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị ngập. Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực từ ngày 25/10-3/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 25-27/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 25/10 trời rét, sau trời lạnh. Từ ngày 28-29/10 có mưa vài nơi, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 30/10 đến ngày 3/11, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, từ ngày 25-27/10, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm trời rét, sau trời lạnh. Từ ngày 28-29/10, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 30/10-3/11, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 25/10, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 26-30/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 31/10-3/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 25/10, phía Bắc có mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26-27/10, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28/10-3/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.