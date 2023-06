Tuần lễ ‘Làm mẹ an toàn’ sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2023

Hướng dẫn chăm sóc bà mẹ và trẻ em tại các khu vực miền núi. Ảnh: TTXVN

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế vừa có công văn hướng dẫn địa phương và các đơn vị liên quan triển khai Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023.

Với chủ đề “Làm mẹ an toàn – Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”, Tuần lễ “Làm mẹ an toàn” sẽ diễn ra từ ngày 1 – 7/10; triển khai tại 51 tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Trong Tuần lễ “Làm mẹ an toàn” năm nay, mỗi trạm y tế xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức được ít nhất một hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn. Chương trình cung cấp thông tin về làm mẹ an toàn cho 100% phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh có mặt tại địa phương; cho ít nhất 30% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của xã; ít nhất 30% số gia đình, đặc biệt là người chồng của phụ nữ mang thai và sau sinh đang làm ăn, sinh sống tại xã. Bên cạnh đó, chương trình vận động, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lơi để các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là các cơ quan tuyên truyền ở cấp huyện, xã đều có tin, bài về làm mẹ an toàn để thông tin tới người dân.

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, làm mẹ an toàn là một trong các nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu của chương trình làm mẹ an toàn là nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tình trạng tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Các nội dung giáo dục sức khoẻ về làm mẹ an toàn đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều nước quan tâm, trở thành nội dung quan trọng của Chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu…

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Tuần lễ “Làm mẹ an toàn” trong khuôn khổ Dự án 7 – Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.