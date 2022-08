Văn hoá, xã hội Tỷ lệ bao phủ BHYT huyện Sa Thầy đạt trên 99%

(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Sa Thầy có trên 3.200 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và gần 52.000 người tham gia BHYT.

Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm trên 10%, thấp hơn 2,7% so với chỉ tiêu giao. Về BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt trên 99%, đạt 99,8% so với kế hoạch giao.

Thời gian qua, huyện Sa Thầy đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Từ đầu năm đến nay, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế không vượt dự toán BHXH tỉnh giao. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, chi trả các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay đã thẩm định và giải quyết cho 285 lượt người hưởng chế độ BHXH.

Công tác chi trả được BHXH huyện và Bưu điện phối hợp chặt chẽ, BHXH huyện thường xuyên kiểm tra công tác chi trả và quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH do hệ thống Bưu điện thực hiện.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy