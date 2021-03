Việt Nam đã có 955 người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

(kontumtv.vn) – Từ ngày 8-10/3, Việt Nam có 955 người đầu tiên là cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19.

.

Theo báo cáo của Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, đã có thêm 433 người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng COVID-19 trong ngày thứ 3 triển khai tiêm chủng 117.600 liều vaccine đầu tiên.

Sau 3 ngày thực hiện (8-10/3), tổng cộng có 955 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng được tiêm vaccine.

Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) đã tiêm 127 người; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 474 người.

Hai điểm tiêm của tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã tiêm 218 người. Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã tiêm 36 người. Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai đã tiêm 100 người.

Trong 3 ngày triển khai đầu tiên, công tác an toàn tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu và được các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Theo Bộ Y tế, Tổ công tác liên bộ gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Công an đã luận về việc tiếp nhận 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà Công ty VNVC đặt mua của AstraZeneca để cung ứng cho Việt Nam, trong đó bao gồm 117.600 liều đang được triển khai tiêm chủng tại 13 tỉnh và thành phố.

Theo đó, Tổ công tác liên bộ thống nhất trình Thủ tướng xem xét và quyết định tiếp nhận toàn bộ 30 triệu liều vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận, giá chuyển nhượng ngang bằng với giá mà VNVC mua của AstraZeneca cùng các chi phí khác như thuế VAT, bảo hiểm, vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản… Toàn bộ chi phí đã phát sinh trước thời điểm chuyển giao do VNVC tự chi trả.

Cho đến nay, Việt Nam đã có một số nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19. Đó là hỗ trợ của COVAX Facility (cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra, đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả).

Theo thông báo của UNICEF, ngày 25/3, lô vaccine đầu tiên từ nguồn COVAX Facility với 1,37 triệu liều vắc xin của AstraZeneca trong cam kết hỗ trợ 30 triệu liều sẽ về đến Việt Nam.

Lô tiếp theo với 2,8 triệu liều sẽ tiếp tục về Việt Nam ngày 25/4. Như vậy, đến hết tháng 4/2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 4,17 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ COVAX Facility.

Khoảng 25,9 triệu liều còn lại trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility dự kiến sẽ được chuyển về Việt Nam trong thời gian từ tháng 8-11/2021.

Tiếp theo là nguồn vaccine AstraZeneca thông qua Công ty VNVC cung ứng. Đây là một trong 3 tổ chức được AstraZeneca đồng ý cung cấp vaccine tại Việt Nam, cùng với COVAX Facility và UNICEF. VNVC chuyển giao vaccine mua được từ AstraZeneca cho Bộ Y tế theo cơ chế phi lợi nhuận.

Cuối tháng 2/2021, 117.600 liều vaccine của hãng AstraZeneca do SK Bio Hàn Quốc sản xuất đã về đến Việt Nam và được triển khai tiêm chủng từ ngày 8/3.

Dự kiến, các đợt vaccine tiếp theo với tổng số 29,87 triệu liều sẽ về đến Việt Nam vào tháng 4/2021 (1,48 triệu liều); tháng 5/2021 (2,76 triệu liều), tháng 6/2021 (5,04 triệu liều), tháng 7/2021 (7,32 triệu liều) và tháng 8 (13,27 triệu liều).

Bộ Y tế đã và đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vaccine như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya (Sputnik V) để có thể tiếp cận với tất cả các nguồn cung ứng vaccine nhằm triển khai nhanh nhất việc mở rộng phạm vi sử dụng vaccine phòng COVID-19; đảm bảo bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Việt Nam, sớm chủ động đẩy lùi đại dịch.

Bộ Y tế khuyến khích tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine phòng COVID-19 khác trên thế giới để nhập khẩu về sử dụng trong nước theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19…/.

PV/TTXVN