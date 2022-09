Văn hoá, xã hội Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Khởi tố, tạm giam chủ quán

(kontumtv.vn) – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.”

Tối 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân (42 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy xảy ra tại Cơ sở Karaoke An Phú, địa chỉ 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra khoảng 20 giờ 15 ngày 6/9/2022.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều 7/9, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh.

Vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Bình Dương.

Cũng trong ngày 16/9, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy karaoke An Phú, thành phố Thuận An.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, gửi lời chia buồn, tặng quà cho gia đình các nạn nhân tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua đau buồn, ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Ban Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên một số nạn nhân bị thương tích, gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Nhằm chia sẻ sự mất mát của gia đình các nạn nhân Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Giám đốc chủ trì cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến các địa phương thăm, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy./.

Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)