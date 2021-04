Văn hoá, xã hội Vướng mắc khi làm thẻ căn cước công dân

(kontumtv.vn) – Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6/2021, tỉnh Kon Tum sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho khoảng 400.000 công dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm, việc thu nhận hồ sơ CCCD của người dân tại các vùng DTTS đang xảy ra nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Chưa bao giờ bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum lại bận rộn như lúc này. Người dân đang tập trung, đợi chờ để đăng ký tờ khai, bổ sung giấy tờ còn thiếu để làm thẻ CCCD. Bà Y Mơn (làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) nói: “Thời xưa không có làm khai sinh, khi nào đủ tuổi thì mới đi làm chứng minh nhân dân nên giờ là chúng tôi không có giấy khai sinh. Như mấy đứa trẻ thì có chứ tôi bây giờ đã 70 tuổi rồi, thì khó ở chỗ đó. Giờ cũng mong làm sao giúp, hướng dẫn làm cho giấy tờ nó dễ hơn”.

Tại xã Đăk Rơ Wa, lực lượng công an mỗi ngày thu nhận khoảng 300 hồ sơ làm thẻ CCCD, nhưng đa số đều không đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Mặt khác, với hơn 95% là người DTTS thuần nông, công tác cấp thẻ CCCD tại đây đang chậm tiến độ so với chỉ tiêu được giao. Đại úy Bùi Ngọc Hưng, Phó Công an xã Đăk Rơ Wa cho biết: “Trong quá trình lăn tay thì đa số người dân dấu vân tay bị mòn, vì vậy thao tác lăn tay là nó bị chậm lại. Thứ hai là về giấy tờ là không khớp nhau. Ngoài ra thì cũng có một số khó khăn như bất đồng về ngôn ngữ của người dân DTTS giữa cán bộ giao tiếp để lấy thông tin, nó cũng vướng mắc”.

Trước đó, chính quyền địa phương đã cùng với Công an xã vận động, tuyên truyền người dân nhanh chóng bổ sung các giấy tờ cần thiết trước khi làm thẻ CCCD. Tuy nhiên đến nay, trong quá trình làm thẻ vẫn còn rất nhiều trường hợp bị mất hoặc thiếu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Đối với những trường hợp thiếu ngày, tháng sinh, UBND xã đã chủ động kiểm tra, giải quyết trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc và lấy ngày 1/1 để bổ sung cho công dân theo quy định. Ông Đào Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa nói: “Nếu trường hợp mất thì phải có tờ khai và chúng tôi sẽ có trách nhiệm làm văn bản để gửi tới UBND xã, nơi có đăng ký giấy khai sinh trước đây của công dân để xác minh, kiểm tra. Thời gian khoảng 5 ngày làm việc. Đối với trường hợp mất sổ hộ khẩu thì chúng tôi sẽ liên hệ với Công an thành phố hướng dẫn cho hộ dân lên trực tiếp Công an thành phố để được hướng dẫn cách làm sổ hộ khẩu để thực hiện theo đúng quy định. Thời gian làm thì theo quy định là 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các thông tin hồ sơ”.

Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum chỉ là một trong những vùng DTTS đang gặp vướng mắc như thế này. Do đó, việc cấp thẻ CCCD tại đây vẫn cần có thêm thời gian để rà soát, hỗ trợ người dân thực hiện theo đúng quy định.

Hơ Jan – Thanh Hà