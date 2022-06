Văn hoá, xã hội Xét xử lưu động vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 29/6, Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Dương Văn Tiến và các đồng phạm trú tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2022, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Dương Văn Tiến nảy sinh ý định vào rừng cắt xẻ gỗ. Dương Văn Tiến đã rủ Dương Văn Tuấn và Đoàn Văn Thế cùng đi vào rừng cắt xẻ gỗ, sau đó đem về bán lấy tiền chia nhau. Tiến thuê A Thuửi cùng đi làm gỗ, mỗi ngày Tiến trả cho A Thuửi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng tiền công. Sau đó, các đối tượng Tiến, Tuấn, Thế và Thuửi sử dụng 04 xe mô tô độ chế, mang theo 02 máy cưa, đèn pin, cuốc cùng đi đến khu vực rừng thuộc Khoảnh 11, Tiểu khu 486, lâm phần do UBND Thị trấn Măng Đen quản lý, khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên có cây xoan mộc mà trước đó bị cáo Phạm Văn Trung đã chỉ cho Tiến biết.

Tại đây, các đối tượng đã cưa xẻ trái phép 24 cây gỗ chủng loại xoan mộc, máu chó, với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 36m3. Sau đó vận chuyển số gỗ đã xẻ về cất giấu sau nghĩa trang thôn Kon Bưu, huyện Kon Rẫy. Tiếp đó, bị cáo Tiến và Tuấn đem số gỗ khai thác được bán cho Trần Văn Sang để lấy tiền chia nhau.

Kết luận giám định giá tài sản 24 cây gỗ thuộc chủng loại xoan mộc và máu chó do các đối tượng khai thác trái phép có tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tiến 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Tuấn 04 năm tù; Đoàn Văn Thế 03 năm 06 tháng tù; A Thuửi 03 năm tù và Phạm Văn Trung 02 năm 6 tháng tù./.

* Chiều cùng ngày 29/6, Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Nguyễn Quang Thịnh trú tại thị trấn Măng Đen cùng các đồng phạm.

Tháng 10/2021, do có nhu cầu về gỗ để làm nhà và lợi dụng số người đang làm công chăm sóc vườn cho mình, Nguyễn Quang Thịnh đã nảy sinh ý định thuê A Tay, Phạm Văn Nguyện, A Linh, A Va, A Phương, A Hình; A Nhung, A Phái, A Điêng và A Nhi vào rừng để khai thác gỗ trái phép. Theo yêu cầu của Thịnh, các bị can A Tay, Phạm Văn Nguyện, A Linh và những đối tượng có liên quan đã thực hiện hành vi khai thác trái phép 18 cây gỗ tại Khoảnh 13, Tiểu khu 486, lâm phần do UBND thị trấn Măng đen quản lý, với tổng khối lượng hơn 19m3 gỗ tròn chủng loại từ nhóm V đến nhóm VIII, nhóm gỗ thông thường tại rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Kết luận định giá tài sản có giá trị gần 73 triệu đồng.

Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thịnh 30 tháng tù giam; bị cáo A Tay 24 tháng tù giam; bị cáo Phạm Văn Nguyện 18 tháng tù giam và bị cáo A Linh 9 tháng tù treo./.

Mỹ Hòa – Lý Tưởng

Trung tâm VH-TT-DLTT huyện Kon Plông