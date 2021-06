Văn hoá, xã hội Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

(kontumtv.vn) – Sáng 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Trần Hùng Xin, sinh năm 1993; A Ging, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum và Nguyễn Ngọc Diễn, sinh năm 1993, trú tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 04/01/2021, tại nhà bị cáo A Ging ở thôn Kon Rờ Bàng I, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, Công an xã Vinh Quang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Kon Tum đã kiểm tra, phát hiện bị cáo Nguyễn Ngọc Diễn đang cất giấu 01 gói chất tinh thể rắn màu trắng, là ma túy có khối lượng 2,114 gam, loại Methamphetamine. Số ma túy này do bị cáo Nguyễn Ngọc Diễn mua của bị cáo A Ging với giá 1,4 triệu đồng. Bị cáo A Ging mua số ma túy này từ bị cáo Trần Hùng Xin với giá 700.000 đồng. Trước đó, vào sáng ngày 4/1/2021, bị cáo A Ging đã mua 01 gói ma túy từ bị cáo Xin với giá 250.000 đồng và đã sử dụng hết. Toàn bộ số ma túy mà bị cáo Trần Hùng Xin bán cho bị cáo A Ging 2 lần vào ngày 4/1/2021 có nguồn gốc mua từ ông Sáu, không rõ nhân thân, lai lịch với giá 400.000 đồng.

Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã xử phạt bị cáo Trần Hùng Xin 8 năm tù, bị cáo A Ging nhận mức án 7 năm tù, cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Ngọc Diễn nhận án phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chung Loan – Đức Thắng