Văn hoá, xã hội Xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất trái phép chất ma tuý

(kontumtv.vn) – Ngày 12/4, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Thái Tự Lực và đồng phạm bị truy tố về tội sản xuất trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kon Tum, vụ án tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ tháng 3/2019 đến ngày 6/ 8/2019, 7 bị can gồm Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng, Trương Cần Thư, Dương Viễn Đức, Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên, Thái Tư Viện mang quốc tịch Trung Quốc và bị can Sàn Khuấn Sáng, quốc tịch Việt Nam đã tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà xưởng thuê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân Phát thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và nhà xưởng thuê của Cty TNHH Đồng An Nguyên, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt quả tang thu giữ vật chứng gồm trên 11.580 gam chất ma túy, loại Methamphetamine; hơn 1.050 lít phenyl-2-propanone, cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy, nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số đồ vật tài liệu khác. Trong vụ án này, Thái Tự Lực có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; các bị can còn lại là đồng phạm.

Phiên toà xét xử vụ án dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12/4 – 16/4/2022./.

Cát Tiên -Văn Hiển