Xét xử vụ án trộm cắp tài sản và cướp tài sản

(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại Trung đoàn 990 – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Khu vực 1 phối hợp với Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 52, Quân khu 5 đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h20 phút ngày 15/6/2021, tại đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, A Hôn, Binh nhất, chiến sỹ thuộc đơn vị Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 187, Ban CHQS huyện Sa Thầy, Bộ CHQS tỉnh cùng với bạn là A Thỷ Thuy, trú tại thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum đã dùng dao kim loại tự chế đe dọa, uy hiếp và chiếm đoạt 02 điện thoại di động và 190 ngàn đồng của các anh Ma Khắc Đạt và Lê Quốc Phú, trú tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 5 triệu đồng. Ngay sau đó, các bị hại đã đến Công an thành phố Kon Tum trình báo sự việc. Trong quá trình điều tra, xét hỏi, bị can A Hôn và bị can A Thỷ Thuy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đồng thời trả lại toàn bộ số tiền và tài sản cho các cá nhân bị hại. Xét các tình tiết phạm tội và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo của người bị hại, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Hôn 5 năm tù và bị cáo A Thỷ Thuy 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Cùng ngày, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã đưa ra xét xử vụ án đối với bị cáo Hoàng Hòa, cư trú tại Tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2021, do chưa thống nhất và giải quyết xong tiền công nợ giữa bị cáo Hoàng Hòa và Công ty Cổ phần VaTuCo 309, Quân khu 5, để đòi thanh toán số tiền nhân công 14,8 triệu đồng, Hoàng Hòa đã có hành vi chiếm đoạt tài sản gồm trang thiết bị và vật tư thi công công trình tại nhà kho và lán trại của Công ty Cổ phần VaTuCo 309, thuộc làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, định giá trên 28 triệu đồng. Sau đó, bị cáo đã đưa tài sản trộm cắp cất giấu tại nhà mẹ vợ tại số nhà 28, đường Hồng Bàng, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Hiện toàn bộ tài sản này đã được cơ quan điều tra thu hồi đầy đủ trả lại cho chủ sở hữu là Công ty cổ phần VaTuCo 309.

Căn cứ các tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Hòa 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản, đồng thời trong thời gian cải tạo, sẽ phải khấu trừ 10% thu nhập cá nhân để xung vào công quỹ Nhà nước./.

CTV Hiền Lương