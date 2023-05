Thời sự Nhiều diện tích cà phê tái canh bị hạn

(kontumtv.vn) – Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nước tưới của các công trình hồ chứa, đập thủy lợi. Nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện Đăk Hà, đặc biệt là cây cà phê trong giai đoạn tái canh đang chống chịu với khô hạn.

Những ngày gần đây, do không có nguồn nước tưới, diện tích cà phê tái canh năm thứ 2 đến năm thứ 5 của chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn 2, xã Hà Mòn bị khô cành, rụng lá. Trái non cũng héo và không còn khả năng phát triển. Để cứu vãn vườn cà phê, chị phải thuê toàn bộ hệ thống từ máy bơm, điện, đường ống dài hơn 1.600m đưa nước từ hồ chứa lên rẫy. Ước tính, chi phí đợt tưới nước thứ 6 này cao gấp 3 lần so với những lần trước đó. Chị Hồng cho biết: “Những hộ như chúng tôi đây là ở cuối nguồn nước thì phải đợi cho các hộ trên họ tưới xong hết thì mới tới lượt mình. Có khi là 8 đến 10 ngày thì cây cà nó cũng đã có hiện tượng khô héo và đuối sức rồi. Để có nguồn nước này thì tôi thì phải đi xin các hộ có hồ gần đây, nếu không xin được thì phải mua nước tưới. Ba ngày nay thì tôi có xin được hồ của anh Khanh ở dưới C3. Từ dưới hồ kéo lên nhà tôi đây là gần 1.700 mét, tương đương 35 cuộn ống.”

Xã Hà Mòn có trên 440 hecta cà phê tái canh. Trong đó, diện tích cà phê tái canh của người dân hơn 170 hecta và của Công ty Cà phê Đăk Uy trên 270 hecta. Đến thời điểm hiện tại, người dân đang bước vào đợt tưới thứ 6. Trước tình trạng thiếu nước tưới trên diện rộng, nhiều diện tích cà phê không chỉ bị khô cành, rụng lá mà còn ảnh hưởng đến cả chu kỳ sinh trưởng và phát triển sau này. Nhìn diện tích cà phê đang oằn mình chống chịu khô hạn, các hộ dân lo lắng một vụ mùa thất thu. Ông Trịnh Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Mòn cho biết: “Một số diện tích cà phê của người dân nằm ở cuối nguồn kênh mương thì phải lấy nước tưới rất là xa. Thường máy đẩy từ 1.200 đến 1.500 mét, có hộ kéo dài gần 2 cây số nên rất là khó khăn cho việc tưới. Đến thời điểm bây giờ thì có nhiều diện tích cà phê đã cháy lá, rụng quả và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cà phê trong mùa vụ tới đây.”

Trước dự báo tình trạng nắng hạn diễn biến kéo dài, các địa phương trên địa bàn huyện Đăk Hà đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong điều tiết nguồn nước tưới. Đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước. Trong nhiều ngày qua, mực nước tại các công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện Đăk Hà không còn đảm bảo khả năng điều tiết nước tưới đến diện tích sản xuất ở cuối nguồn, nhất là diện tích cà phê tái canh tại các xã Hà Mòn, Đăk Mar và thị trấn Đăk Hà./.

CTV Trọng Nghĩa