Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại TP. Kon Tum.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã đi kiểm tra tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Trường Chinh và Trường THPT Duy Tân. Đến thời điểm này, TP. Kon Tum đã cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. TP. Kon Tum có 5 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với 133 phòng thi và có gần 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Đồng thời, địa phương đã vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho 298 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra đúng mục tiêu, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác tổ chức kỳ thi đúng quy định. Đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ kỳ thi; công tác an ninh trật tự, giao thông. Đặc biệt chú ý đảm bảo điện tại các địa điểm in sao đề thi, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT; các vấn đề ăn ở, y tế, thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ cho các thí sinh trong quá trình thi và các phương án xử lý tình huống bất ngờ, tránh sai sót./.

Hơ Jan – Trọng Nghĩa