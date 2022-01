Thông tin cửa khẩu Lào Cai tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu từ 8/1 là chưa chính xác

Trước đó, trên một số phương tiện đại chúng thông tin từ ngày 8/1, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) – Bắc Sơn (Trung Quốc) sẽ hạn chế hoặc tạm dừng do lái xe qua cửa khẩu và công nhân bốc xếp Trung Quốc nghỉ Tết sớm; tại phía Trung Quốc đang tồn trên 600 xe. Ngoài ra, trong dư luận cũng thường xuyên có thông tin về việc phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động cửa khẩu để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc công nhân nghỉ Tết sớm.

Để xác minh, làm rõ thông tin trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã trao đổi với Ban quản lý cửa khẩu Hà Khẩu thông qua đường dây nóng liên lạc giữa hai bên. Phía Hà Khẩu xác nhận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ đạo các cửa khẩu trên hệ thống biên giới đất liền Trung Quốc và Việt Nam; trong đó, có cửa khẩu Hà Khẩu phải đảm bảo duy trì thông quan hàng hóa thông suốt qua cửa khẩu Hà Khẩu – Lào Cai trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Do vậy, có thể khẳng định đến nay chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía các cơ quan quản lý hai bên biên giới về việc hạn chế hay tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ đầu Tết Dương lịch 2022 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày có từ 300 – 400 phương tiện làm thủ tục 2 chiều qua cửa khẩu. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phòng, chống dịch bệnh được hai bên thường xuyên trao đổi qua kênh hội đàm trực tuyến. Phía Trung Quốc cũng đang duy trì một đội lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới từ 12 – 18 người và số lượng công nhân bốc xếp hàng hóa đảm bảo không để ách tắc tại khu vực cửa khẩu Lào Cai.

Trước đó, ngày 6/1, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu đã khảo sát, kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những giải pháp tỉnh Lào Cai triển khai để duy trì hoạt động thông quan như: siết chặt phòng, chống dịch; giảm thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng; tăng cường hội đàm với Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn… Đồng thời, đồng tình đề xuất của tỉnh Lào Cai về triển khai mô hình “cửa khẩu an toàn” “cửa khẩu xanh” nhằm tạo vùng đệm an toàn trong xuất nhập khập.