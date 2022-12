Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh bảo vệ lợi ích của người khuyết tật, người khiếm thị

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang nồng nhiệt chúc mừng Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh, đồng thời khẳng định WIPO đảm bảo hỗ trợ các thư viện dành cho người mù, người khiếm thị không có khả năng đọc chữ in và các tổ chức phục vụ những người không có khả năng đọc chữ in tại Việt Nam trong việc kết nối với Dịch vụ Sách toàn cầu ABC trực tuyến của WIPO để đóng góp và chia sẻ danh mục sách kỹ thuật số nhằm bổ sung cho bộ sưu tập và cung cấp cho những người mù, khiếm thị hoặc không có khả năng đọc chữ in tại Việt Nam.

Ngày 7/12, phóng viên TTXVN tại Geneva cho biết phát biểu tại lễ trao văn kiện gia nhập của Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh đã ghi một dấu mốc quan trọng trong việc cân bằng hợp lý giữa bảo vệ quyền tác giả và lợi ích của người mù, người khiếm thị và người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, tác phẩm in ấn thông thường. Việc Việt Nam gia nhập hiệp ước này cũng nhằm thực hiện chủ trương của Nhà nước Việt Nam hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật tại Việt Nam được thực hiện quyền bình đẳng và hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.

Tổng Giám đốc Daren Tang ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà Việt Nam đạt được trong việc duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu ở mức cao, cam kết tăng cường hợp tác giữa WIPO và các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để triển khai thành công các nội dung hợp tác giữa hai bên, cũng như việc triển khai và thực hiện mục tiêu của Hiệp ước Marakesh trên thực tế.

Hiệp ước Marrakesh của WIPO được thông qua ngày 27/6/2013 tạo điều kiện tiếp cận các tác phẩm đã xuất bản cho người mù, người khiếm thị, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. Đây là phần bổ sung mới nhất cho nội dung của các điều ước quốc tế về quyền tác giả do WIPO quản lý. Hiệp ước này mang tính phát triển xã hội và nhân đạo rõ ràng và mục tiêu chính của hiệp ước là xác lập một loạt các giới hạn và ngoại lệ bắt buộc vì lợi ích của người mù, người khiếm thị và người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, tác phẩm in ấn thông thường.