Bàn giao nhà ở doanh trại cho Công an xã biên giới

Đã đăng vào 25 Tháng 10, 2020 lúc 17:00

(kontumtv.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an xã biên giới, sau thời gian xây dựng, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ bàn giao nhà ở cho Công an xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ sự quan tâm của Bộ Công an cùng sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Công an tỉnh và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, công trình nhà ở doanh trại cho Công an xã Đăk Long đã hoàn thiện theo kế hoạch đề ra. Đây là 01 trong 13 nhà ở doanh trại Công an các xã biên giới được Công an tỉnh đồng loạt triển khai xây dựng trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Công trình là nhà ở cấp IV có diện tích xây dựng 46 m2, đáp ứng nhu cầu tối thiểu, cần thiết và cấp bách về ăn ở sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ Công an xã. Qua đó, giúp lực lượng Công an xã yên tâm, vững tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa.

CTV Tấn Bình – Nhật Lệ

