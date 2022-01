Kinh tế Ảm đạm thị trường vé xe dịp Tết Nguyên đán

(kontumtv.vn) – Thời điểm này các năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến thời điểm này thị trường vé xe Tết tại các bến xe, nhà xe trên địa bàn tỉnh vẫn khá ảm đạm.

Bến xe Kon Tum những ngày này khá vắng vẻ, từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi lượng khách rất thưa thớt, lác đác chỉ vài chuyến xe khách vào bến với lượng khách ít ỏi. Ông Trần Minh Huy, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum cho biết, vào thời điểm này những năm trước, mỗi ngày có khoảng 4 – 5 chuyến xe xuất bến, nhưng hiện tại phải 2 ngày mới có một chuyến xe xuất bến. Những năm trước khu vực bán vé đã tấp nập người ra, vào đặt mua vé, thì năm nay rất vắng lặng. Lượng khách đặt vé năm nay so với các năm trước giảm tới 60% – 70%. Các quầy vé vào những năm trước có 8 đơn vị thuê nhưng hiện nay chỉ có 3 đơn vị. Quầy vé của bến thì hầu như cũng không có người đi.

Cùng chung cảnh ngộ, lượng khách đặt vé dịp Tết của công ty TNHH Minh Quốc hiện rất thấp. Dù đã lên kế hoạch bán vé từ đầu tháng 12/2021 nhưng hiện số vé hành khách đặt chỉ khoảng 30% so với những năm trước, chủ yếu là khách đặt vào những ngày cận tết như 26 – 27 âm lịch, còn những ngày khác số lượng khách của mỗi xe cũng chỉ từ 50% – 70% so với các năm. Hiện gần 20/40 chiếc xe kinh doanh vận tải hành khách của công ty vẫn đang nằm tại ở bến dù chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Ông Đoàn Thế Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Quốc cho biết: “Các tuyến như Kon Tum – Đồng Nai, Kon Tum – Huế, Kon Tum – Bình Định tới giờ phút này vẫn chưa hoạt động được do lượng khách không có để công ty phục vụ. Hiện tại công ty chỉ đang hoạt động cầm chừng giữa 2 tuyến là Kon Tum – Thành phố Hồ Chí Minh và Kon Tum – Đà Nẵng.”

Theo các đơn vị vận tải hành khách, thị trường vé xe dịp Tết Nguyên đán năm nay đìu hiu nhất so với các năm. Đang vào dịp cao điểm nhưng lượng xe đi, về bến xe hiện giảm rất nhiều so với các năm. Để kích cầu thị trường, các đơn vị đã triển khai bán vé bằng nhiều hình thức như bán vé tại quầy, trên wedsite, qua trang facebook, zalo nhưng do tâm lý e ngại dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên lượng khách đặt vé vẫn rất thấp. Ông Đoàn Thế Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Quốc cho biết thêm: “Để khắc phục khó khăn về vận tải trong mùa dịch Covid này, công ty cũng đang có chiều hướng tăng cường làm thêm vận tải hàng hóa để cho công nhân có việc để bù đắp trong mùa dịch này và đời sống anh em tương đối cải thiện hơn.”

Nhu cầu đi lại dịp Tết bằng xe khách năm nay không nhiều nhưng hiện các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn chủ động các phương án để phục vụ người dân về quê đón Tết. Hiện các doanh nghiệp và người dân đều mong tình hình phòng chống dịch có những chuyển biến tích cực hơn nữa để người dân có cơ hội đoàn viên bên gia đình và hoạt động vận tải hành khách cũng khởi sắc hơn./.

Đăng Huy – Thanh Thái