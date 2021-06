Cần đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của sản xuất công nghiệp và bán lẻ

Điều này khiến Chính phủ Việt Nam phải thực hiện biện pháp hạn chế di chuyển; nhất là ở các trung tâm đô thị lớn và một số khu công nghiệp.

Công nhân lao động Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tại khu Công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cập nhật tình hình kinh tế trong giai đoạn vừa qua, báo cáo của WB nêu rõ, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 5/2021 đã cho thấy khả năng chống chịu cao với tốc độ tăng trưởng 1,6% so với tháng 4 trước đó. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ giảm 3,1% do tác động của giãn cách xã hội và việc đóng cửa của các cửa hàng, cửa tiệm.

Cũng trong tháng 5/2021, vị thế kinh tế đối ngoại của Việt Nam giảm nhẹ do kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và cam kết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm lần lượt 6,7% và 20% so với tháng 4/2021. Giá cả trong nước tăng 0,3% so với tháng 4 do giá hàng hóa toàn cầu tăng trong khi tín dụng tăng trưởng với tốc độ chậm hơn do hoạt động kinh tế suy yếu và lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ. Ngân sách Nhà nước thặng dư khoảng 86 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,7 tỷ đô la Mỹ) trong 5 tháng đầu năm 2021.