Kinh tế Đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân 2022

(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch gieo trồng, sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2022, đến nay, bà con nông dân trên địa bàn TP. Kon Tum đã cơ bản hoàn thành việc gieo trồng mùa vụ cũng như đảm bảo việc sản xuất một số mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Xã Đoàn Kết là địa phương có diện tích gieo trồng vụ Đông – Xuân lớn nhất của TP. Kon Tum. Cụ thể, diện tích lúa 310 ha, khoảng 320 ha mía, bao gồm cả trồng mới và trồng lại. Anh Nguyễn Thế Cương ở thôn 7, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum cho biết, hiện tại, đa số bà con trồng lúa trên địa bàn đều đã làm xong công đoạn gieo sạ. Vùng ruộng lúa của gia đình anh nước rút chậm nên việc gieo sạ muộn hơn. Khoảng 1 tuần nữa, gia đình anh và một số bà con sẽ hoàn thành việc gieo sạ lúa vụ Đông – Xuân năm 2022. Anh Nguyễn Thế Cương cho hay: “Vụ năm nay thì nói chung tới bây giờ thì bà con gieo sạ đã gần hết rồi, nó cũng thuận lợi. Thời tiết cũng không lạnh lắm thì gieo sạ cũng được. Cánh đồng ruộng đây thì mình thường thường cứ gieo sạ Lúa Đài thơm 8, RVT thì bà con cứ thay đổi vòng tròn vậy. Còn công tác chuẩn bị thì nước non thì bây giờ cũng đang thấy là bảo đảm.”

Còn tại các vùng trồng rau, sau các đợt mưa bão cuối năm, các nhà vườn đã nhanh chóng xuống giống vụ rau Đông – Xuân và đang thu hoạch dần. Ông Nguyễn Quang Hồng, một hộ dân sản xuất rau ở tổ dân phố 5, Phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum cho biết, gia đình ông đang sản xuất gối đầu liên tục để đảm bảo cung cấp rau tiêu thụ hằng ngày tại các chợ, cũng như chuẩn bị phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Ngoài các sản phẩm nông sản, trước đó, người trồng hoa trên địa bàn TP. Kon Tum đã xuống giống để phục vụ nhu cầu hoa tươi của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022. Theo ông Lê Công Trình, một hộ dân sản xuất rau, hoa ở tổ dân phố 5, Phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, vụ hoa năm nay sẽ cho thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, do thời gian xuống giống đúng vào thời điểm dịch Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên người trồng cũng lo lắng cho thị trường tiêu thụ hoa vào cuối năm. Do đó, diện tích gieo trồng hoa Tết năm nay tại vùng Nguyễn Trãi giảm xuống chỉ còn 1/3 so với mọi năm. Ông Trình cho biết: “So với mấy năm thì năm nay là diện tích sẽ thay đổi nhiều. Vì cái thứ nhất là do vấn đề dịch bệnh, nhà vườn thì người ta sẽ giảm diện tích đi; cái thứ hai là do nhiều cái khác nữa như vật tư nông nghiệp, rồi thuốc bảo vệ thực vật nó cao, công lao động là hiếm. Năm nay thì do nhiều cái nó khó khăn như vậy, cho nên là giá thành nó sẽ cao hơn. Cho nên rất mong là những người tiêu dùng hiểu và chia sẻ.”

Nhìn chung, tiến độ sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2022 của TP. Kon Tum nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, người nông dân đang lo lắng nếu giá vật tư nông nghiệp vẫn tăng cao như hiện nay sẽ đẩy chi phí sản xuất và giá sản phẩm tăng lên trong thời gian tới./.

Hơ Jan – Thanh Hà