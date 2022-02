Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trong báo cáo mới nhất Bộ Giao thông vận tải gửi Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong tổ chức giao thông dịp Tết, Bộ Giao thông vận tải còn đề ra những nhiệm vụ triển khai sau Tết; trong đó đáng chú ý Bộ Giao thông vận tải khẳng định, ngay sau Tết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Đây cũng là nội dung nhằm thực hiện theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thiện hồ sơ báo cáo tiền khả thi các dự án quan trọng quốc gia để trình Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 3 gồm Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đại Ngãi vào danh mục sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đặc biệt là dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn (2017-2020); dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1..

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, nhờ tập trung thực hiện chỉ đạo sớm và đồng bộ các giải pháp nên năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ trong dịp Tết được nâng cao, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt cả trong các ngày cao điểm; không có hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại.

“Việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày Tết được đảm bảo. Các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá tải, thu giá vé cao giảm nhiều so với các năm trước. An ninh, trật tự phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến, nhà ga, cảng hàng không trên các tuyến vận tải, phương tiện được duy trì tốt”, Bộ Giao thông vận tải đánh giá.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết giảm sâu so với cùng kỳ. Trong những ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 216 vụ, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ, giảm 17 vụ, giảm 14 người chết, giảm 29 người bị thương.

Có được kết quả trên theo Bộ Giao thông vận tải là do sự chuẩn bị sẵn sàng, vào cuộc thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan chức năng và do nhu cầu đi lại dịp Tết chưa phục hồi hoàn toàn so với những năm trước đây.