Kinh tế Điều chỉnh mức giảm huy động công suất điện của các dự án điện mặt trời mái nhà

(kontumtv.vn) – Trước những kiến nghị của các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh về việc giảm huy động công suất điện cao, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Điện lực Kon Tum đã có sự điều chỉnh kịp thời. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài PT – TH tỉnh Kon Tum đã có cuộc trao đổi cùng ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum.

Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết, đối với việc các nhà đầu tư ĐMTMN cho rằng mức giảm huy động công suất điện cao, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Điện lực Kon Tum đã tiếp thu những ý kiến này như thế nào?

Ông Đỗ Văn Giáp – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum: Ngay từ đầu năm 2021 đến nay thì Công ty Điện lực Kon Tum đã tạo mọi điều kiện huy động tối ưu nguồn ĐMTMN của các chủ đầu tư. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 thì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, một số nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ngừng hoạt động. Do đó, cái phụ tải của hệ thống giảm xuống gây nên thừa nguồn hệ thống, cho nên phải giảm huy động nguồn. Trong đó có giảm huy động nguồn ĐMTMN. Qua đó ngày 20/9, Công ty Điện lực Kon Tum đã gửi thông báo dự kiến huy động từ nay đến cuối năm đến các dự án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh. Qua đó, với cái dự kiến giảm huy động trên 50%, thì với mức giảm huy động như thế thì ảnh hưởng đến doanh thu sản xuất ĐMTMN của các chủ đầu tư. Do đó, Công ty Điện lực Kon Tum chưa thực hiện theo kế hoạch này.

Phóng viên: Trước những kiến nghị đó, Công ty Điện lực Kon Tum đã có những giải pháp, điều chỉnh gì, thưa ông?

Ông Đỗ Văn Giáp – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum: Công ty Điện lực Kon Tum đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung gửi lên cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì qua đó, Tập đoàn cũng có điều chỉnh mức huy động và hiện nay cái mức huy động nó tăng lên rất nhiều so với dự kiến trước đây. Với cái dự kiến huy động từ đây đến cuối năm thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu sản xuất điện mặt trời của các chủ đầu tư trong việc trả lãi ngân hàng, nợ gốc, rồi các chi phí trong quản lý vận hành. Với cái nội dung này thì Công ty đã báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, báo cáo với Sở Công thương để Sở Công thương báo cáo với UBND tỉnh và Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin ông cho biết định hướng phát triển điện năng lượng mặt trời của tỉnh Kon Tum trong thời gian đến? Nhân cuộc trao đổi ngày hôm nay, ông có điều gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư ĐMTMN trên địa bàn?

Ông Đỗ Văn Giáp – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum: Đối với việc phát triển ĐMTMN trong thời gian đến thì từ khi Quyết định 13 hết hiệu lực thì đến nay thì chưa có cái cơ chế, chính sách mới và nếu có thì Công ty Điện lực Kon Tum cũng cam kết thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Qua đây thì Công ty Điện lực Kon Tum cũng muốn gửi thông điệp đến các chủ đầu tư. Thứ nhất là các chủ đầu tư phối hợp tốt với công ty trong việc vận hành an toàn, khai thác hiệu quả cái hệ thống điện mặt trời của các chủ đầu tư; thứ hai là tuân thủ cái phương thức huy động nguồn của Công ty Điện lực Kon Tum ban hành và phối hợp thực hiện để đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện trong cái điều kiện thừa nguồn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; cuối cùng thì Công ty Điện lực Kon Tum cũng cam kết cái việc huy động đảm bảo theo quy định, công bằng, công khai và minh bạch.

Phóng viên: Cảm ơn ông về những nội dung vừa trao đổi!

Đăng Huy – Ngọc Chí