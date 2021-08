Kinh tế Đổi địa chỉ trang web tiếp nhận đăng ký cấp mã ‘luồng xanh’ vận tải

(kontumtv.vn) – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo trong văn bản gửi các Sở giao thông Vận tải ngày 26/8 về triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa. Để đăng ký mới, doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR mới, doanh nghiệp in và dán lên xe.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h ngày 26/8/2021.

Các xe đã được cấp mã QR trước 18h ngày 26/8 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực, truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QR mới. Sau đó, doanh nghiệp in và dán lên xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở giao thông Vận tải thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Hoàn thành việc duyệt và cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR đối với các hồ sơ đã đăng ký trước 18h ngày 26/8.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nâng cấp phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa. Phần mềm này được đưa vào thử nghiệm từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h ngày 26/8.

Việc kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR được thực hiện tự động trên phần mềm này, không qua phê duyệt của các Sở Giao thông Vận tải như trước đây.

Trước đó, ngày 25/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Tổng cục Đường bộ phối hợp Viettel nâng cấp phần mềm cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa trực tuyến cấp độ 4. Doanh nghiệp khai xong là được cấp thẻ tự động chứ không phải chờ tối đa 24 tiếng như trước nữa. Trường hợp phần mềm có lỗi thì sẽ có người xử lý cấp thẻ cho doanh nghiệp trong vòng 12 tiếng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chuyển giao phần mềm này cho Bộ Công an sử dụng. Như vậy, Bộ Công an sẽ tích hợp với dữ liệu quản lý dân cư để cấp thẻ và hậu kiểm vì Bộ Công an có lực lượng xử lý vi phạm của tài xế, chủ xe.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để sử dụng phần mềm, doanh nghiệp truy cập vào đường link: vantai.drvn.gov.vn/, nhập thông tin và chọn “Nhận mã xác thực” để nhận mã xác thực OTP về điện thoại của mình, sau đó đăng nhập để vào hệ thống. Các bước kê khai thông tin thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin về Đơn vị vận tải và phương tiện, gồm:

– Tên doanh nghiệp, mã số chứng nhận đăng ký kinh doanh/số căn cước công dân (nếu chủ doanh nghiệp là cá nhân), địa chỉ liên lạc…;

– Thông tin liên quan đến phương tiện.

Bước 2: Nhập thông tin Người trên phương tiện

Bước 3: Nhập Thông tin về hành trình và hàng hóa vận chuyển, gồm: – Nơi đi, nơi đến, hành trình đi qua địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, các địa điểm giao nhận, xếp dỡ hàng hóa…

– Thông tin loại hàng hóa vận chuyển Bước 4: Đọc lại và rà soát các thông tin kê khai là đúng sự thật Bước 5: Nhập mã bảo mật Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã đăng ký và ấn nút “Gửi đề nghị” Bước 7: Hệ thống tự động sinh mã QRCode và gửi trả lại tài khoản của người kê khai. Sau khi nhận mã QR, đơn vị vận tải thực hiện tải xuống mã QRCode, trên trên khổ giáy A5 để dán lên kính trước ô tô và in trên khổ giấy A4 để dán 2 bên thành xe.

Quang Toàn (TTXVN)