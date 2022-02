Kinh tế Gạo 5% tấm của Việt Nam tăng giá, hàng nông sản Mỹ đồng loạt giảm mạnh

(kontumtv.vn) – Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán tăng 400 USD/tấn so với tuần trước; trong khi giá ngô, lúa mỳ đậu tương tại thị trường Mỹ đều giảm.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự tăng nhẹ.

Cụ thể, lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.600 đồng/kg, giá bình quân là 5.411 đồng/kg, tăng 61 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất 6.950 đồng/kg, trung bình là 6.400 đồng/kg, tăng 70 đồng/kg.

Giá các mặt hàng gạo cũng có sự tăng nhẹ. Gạo 5% tấm có giá cao nhất 9.450 đồng/kg, giá bình quân 9.157 đồng/kg, tăng 164 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 9.250 đồng/kg, giá bình quân 8.933 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 9.050 đồng/kg, giá bình quân 8.633 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. Riêng gạo lứt loại 1 có giá trung bình là 8.342 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.

Tại An Giang, một số loại lúa cũng có xu hướng tăng. Cụ thể, OM 18 là 5.800-5.850 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; OM 5451 từ 5.500-5.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Một số loại lúa khác vẫn giữ ổn định so với tuần trước như IR 50404 ở mức từ 5.200-5.400 đồng/kg, Đài thơm tám từ 5.600-5.800 đồng/kg, Nàng hoa 5.800 đồng/kg.

Về giá các loại gạo ở An Giang cũng không có sự biến động như hương lài 19.000 đồng/kg, sóc Thái 18.000 đồng/kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg, nàng hoa 17.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 đồng/kg; riêng gạo Jasmine từ 14.000-15.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; gạo thường 11.000-12.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.” Dự án được thực hiện tại tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hưng Yên, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024.

Dự án có mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Hồng; nâng cao năng lực canh tác lúa hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu tới người nông dân, nhằm nâng cao thu nhập và đảm bảo an ninh lương thực; xây dựng thành công mô hình trình diễn canh tác lúa bền vững, giá trị cao tại tỉnh Thái Bình để nhân rộng ra toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) cũng cho biết Tổng Công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) vừa thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo trong năm 2022. Vì vậy, 55.112 tấn gạo của Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 5%.

Đầu tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài.

Trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu của Hàn Quốc dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Nửa cuối năm 2022, hai hoặc ba đợt đấu thầu dự kiến sẽ được tổ chức thêm tùy thuộc vào tình hình trong nước. Trong đợt đấu thầu vào tháng 1/2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam.

Trong khi thị trường lúa gạo trong nước có sự tăng nhẹ thì trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu tại Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất một tháng rưỡi trong tuần này do đồng baht suy yếu, trong khi nhu cầu mua vào gạo của nước ngoài gia tăng đã góp phần nâng giá gạo của Ấn Độ- nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 400 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức từ 410-420 USD/tấn của tuần trước. Đồng baht suy yếu xuống 32,68 baht/USD trong phiên 24/2, giảm 1,6% so với mức giá của tuần trước đó và giảm 1,3% so phiên giao dịch ngày 23/2, trước khi Nga tuyên bố thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Trong khi dó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức từ 370-376 USD/ tấn trong tuần này, tăng mức tương ứng từ 368-374 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), cho biết: “Bất chấp sự giảm giá của đồng rupee, giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang tăng cao hơn, nhờ nhu cầu tốt từ những khách hàng tại châu Phi và châu Á.”

Giới quan sát nhận định, nông dân Ấn Độ có khả năng thu hoạch mức kỷ lục 127,93 triệu tấn gạo trong năm nay, so với mức 124,37 triệu tấn đạt được trong năm ngoái.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn ở mức cao mặc dù mùa thu hoạch diễn ra suôn sẻ và dự trữ ở mức cao. Dự trữ gạo của nước này đã tăng lên 1,7 triệu tấn trong tháng 2/2022.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 395-400 USD/tấn trong tuần này, so với mức 400 USD/tấn của tuần trước.

Một thương lái tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Các nhà nhập khẩu đang mua cầm chừng, chờ giá xuống khi bước vào cao điểm thu hoạch vụ Đông Xuân.” Dự kiến hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tăng từ tháng tới, với các thị trường trọng điểm là Philippines và châu Phi.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy 219.000 tấn gạo sẽ được cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Hai này, với phần lớn gạo được chuyển đến Philippines.

Mỹ: Các mặt hàng nông sản đồng loạt giảm mạnh

Về thị trường nông sản Mỹ, giá các mặt hàng nông sản tại sàn giao dịch Chicago (Mỹ) đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/2, dẫn đầu là lúa mỳ.

Cụ thể, chốt phiên này, giá ngô giao tháng 5/2022 giảm 34,5 xu Mỹ (5%) xuống 6,5575 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn cũng hạ 75 xu Mỹ (8,02%) xuống 7,5975 USD/bushel. Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 5/2022 mất 69,5 xu (4,2%), xuống 15,845 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Giữa bối cảnh sự bất ổn ngự trị trong tất cả các mặt từ chính trị cho tới thương mại quốc tế, sự biến động của thị trường vẫn mạnh mẽ khi các nhà giao dịch ngũ cốc đang cố gắng xác định xung đột giữa Nga và Ukraine có ý nghĩa như thế nào đối với dòng chảy và giá ngũ cốc thế giới.

Sản lượng đậu tương Nam Mỹ tiếp tục giảm, khi thị trường đang tập trung vào vụ thu hoạch tại Argentina. Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago duy trì dự báo về tăng giá dài hạn của mặt hàng này mặc dù khách hàng nên chuẩn bị cho một giai đoạn giá cả biến động mạnh kéo dài.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy các nhà xuất khẩu Mỹ đã đặt bán 41 triệu bushel ngô vụ cũ vào tuần trước, trong khi xuất khẩu hàng tuần đạt mức cao nhất kể từ đầu năm nay là 74 triệu bushel.

Doanh số bán lúa mỳ vụ cũ của Mỹ cũng ở mức cao nhất trong 4 tuần là 19 triệu bushel, và doanh số bán lúa mỳ vụ mới ở mức cao nhất trong năm nay là 6 triệu bushel. Trong khi đó, xuất khẩu đậu tương hàng tuần của Mỹ ở mức cao nhất trong 3 tuần là 46 triệu bushel.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới cho thấy khu vực phía Nam Brazil và phía Đông Argentina sẽ có lượng mưa tốt. Tuy nhiên, dự kiến mưa chỉ hạn chế đối với phần lớn các vùng trồng trọt của Argentina, trong khi các vùng trồng trọt ở miền Trung Brazil sẽ vẫn khô hạn. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc thu hoạch đậu tương đang diễn ra tại Brazil, nhưng vẫn là mối đe dọa đối với phần lớn các vùng trồng trọt của Argentina.

Giá càphê thế giới cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê Robusta trên sàn ICE Europe-London sụt giảm. Cụ thể, giá càphê Robusta giao tháng 5/2022 giảm 1 USD, xuống 2.178 USD/tấn và loại có kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 6 USD, còn 2.157 USD/tấn.

Trái lại, giá càphê Arabica trên sàn ICE US – New York lại tăng. giá càphê Arabica giao tháng 5/2022 tăng 0,75 xu, lên 238,65 xu/lb và loại có kỳ hạn giao tháng 7/2022 cũng tăng 0,30 xu, lên 237,20 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Tại Việt Nam, giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 100 đồng, xuống dao dộng trong khung 39.600-40.100 đồng/kg.

Các thị trường càphê kỳ hạn vừa có phiên điều chỉnh nhẹ với mức tăng giảm trái chiều. Giá càphê Robusta nối tiếp xu hướng giảm trước đó với áp lực bán hàng vụ mới từ các quốc gia sản xuất lớn, trong khi giá càphê Arabica tăng là điều thường diễn ra ngay sau phiên đã giảm rất mạnh trước đó.

Trong khi đó, thông tin Nga muốn đàm phán với Ukraine đã giúp hầu hết các thị trường đảo chiều hồi phục sau cơn hoảng loạn của các giới đầu tư ngày hôm trước, khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine và công nhận độc lập của hai vùng tự trị tại nước này.

Đáng chú ý là áp lực bán càphê vụ mới kết hợp với lo ngại rủi ro khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng mức lãi suất cơ bản vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu trên các thị trường càphê phái sinh trong ngắn và trung hạn./.

