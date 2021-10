Kinh tế Giá heo hơi giảm sâu

(kontumtv.vn) – Khoảng tháng 5 năm nay, giá heo hơi bắt đầu giảm sâu do tác động của dịch Covid – 19. Đến thời điểm hiện tại, giá thịt heo các loại đã giảm từ 30 – 40.000 đồng/kg so với đầu năm.

Giá heo hơi xuất bán thấp trong khi chi phí chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng là tình trạng khó khăn chung của các hộ chăn nuôi heo hiện nay. Chi phí nuôi heo đến khi xuất chuồng ở thời điểm hiện tại hơn 3 triệu đồng/con, tăng cao so với đầu năm. Bà Đặng Thị Minh, hộ chăn nuôi ở thôn 7, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum cho hay: “Đầu năm vừa rồi thì heo giá là 70. Nhưng mà chi phí nuôi heo là chỉ có 2,5 – 2,6 triệu đồng/con. Nhưng mà bây giờ đây, thì từ hôm cỡ tháng 5 – 6 vừa rồi đây thì giá cám tăng, từ hồi đầu năm tới giờ là tăng miết mà heo thịt thì bán bữa nay giá có 38, nhà nông mà nuôi heo thì lỗ quá nhiều.”

Ngoài ra, các hộ nuôi heo đang gặp khó vì các đại lý thức ăn chăn nuôi hạn chế cho nợ vì sợ thua lỗ. Sau mỗi lần xuất bán, tiền thu về phải lo để trả nợ. Theo chia sẻ của bà Đặng Thị Minh các hộ chăn nuôi còn phải trả lãi 10.000 đồng/bao cám nợ.

Còn tại khu vực chợ, giá thịt heo các loại cũng giảm xuống từ 30 – 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các gian hàng vẫn tiếp tục nhập thịt heo về bán với số lượng không thay đổi vì lượng tiêu thụ của người dân vẫn ổn định. Bà Đỗ Thị Tuyên, tiểu thương ở chợ Trung tâm thương mại TP. Kon Tum cho biết: “Bữa nay thịt bình quân giá là 90 – 100.000 đồng/kg. Trước là bán 130 – 140.000 đồng/kg. Lý do là về dịch bệnh, cho nên là tiêu thụ hàng không được; rồi các trường học, cơ quan công nhân không ăn. Nhà chăn nuôi từ miền trong trở ra rất là nhiều, nên là dịch cũng không vận chuyển được.”

Các hộ buôn bán cho biết, thời gian tới, khi các tuyến vận tải hành khách được hoạt động trở lại, giá thịt heo sẽ tăng nhẹ so với thời điểm hiện tại. Nhìn chung, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thịt heo giảm mạnh so với đầu năm. Hiện tại, người chăn nuôi vẫn đang tiếp tục đầu tư, chăm sóc đàn heo và chờ giá hợp lý để xuất bán./.

Hơ Jan – Đức Thắng