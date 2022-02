Gia tăng tấn công mạng lừa đảo, tấn công có chủ đích, Cloud, thiết bị IoT

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin tăng cường giám sát, phát hiện và điều phối các nhà mạng, phối hợp với các tổ chức tài chính – ngân hàng xử lý hơn 1.000 website lừa đảo trong hơn 1 năm qua. Cục An toàn thông tin cũng thường xuyên cảnh báo cho người dùng và xây dựng Cổng cảnh báo tại địa chỉ canhbao.ncsc.gov.vn để người dân chung tay phát hiện sớm các website lừa đảo.

Thời gian qua, dịch COVID-19 khiến các tổ chức, cá nhân sử dụng Internet nhiều hơn để học tập, làm việc và giao dịch, các vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng rõ rệt tại Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài việc lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân, giả mạo các tổ chức tài chính – ngân hàng để lừa đảo trực tuyến là vấn đề nổi cộm. Khó khăn nhất chính là việc nhiều người sử dụng còn hạn chế về kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin, do đó rất dễ bị lừa gạt.

Để ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng nêu trên, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh rằng: Các tổ chức, cá nhân phải coi an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết khi thực hiện chuyển đổi số hoặc khi thực hiện các giao dịch trên mạng. Các cơ quan, tổ chức cần chủ động có kế hoạch, giải pháp cũng như đầu tư nguồn lực tương xứng để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin và dữ liệu.

Tấn công qua các thiết bị IoT.

Năm 2022, Cục An toàn thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật, nhất là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo vệ thông tin cá nhân. Chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân trên không gian mạng thông qua hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng và phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và các dịch vụ nền tảng số của doanh nghiệp cung cấp cho người dùng. Đây là các hệ thống thông tin thu thập và lưu trữ, xử lý lượng thông tin cá nhân rất lớn, cần bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao.

Đồng thời, Cục đánh giá và gán nhãn tín nhiệm mạng cho các website, các dịch vụ nền tảng số trên không gian mạng để người dân an tâm hơn khi sử dụng; Thực thi Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng để xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự.