Kinh tế Hoạt động kinh doanh đầu năm mới

(kontumtv.vn) – Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, vui vẻ, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trở lại sản xuất, kinh doanh với tinh thần phấn khởi, kỳ vọng gặt hái được nhiều thành công trong năm 2022.

Những ngày này, tại Chi nhánh Kon Tum – Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật FPT ở phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, không khí làm việc diễn ra rất nhộn nhịp, sôi nổi, tấp nập người ra vào. Chị Phan Thị Mỹ, Quản lý Chi nhánh cho biết, đơn vị hoạt động trở lại từ ngày mồng 4 âm lịch. Trong các ngày này, doanh số bán hàng của Chi nhánh tăng hơn 30% so với ngày thường, chủ yếu là các mặt hàng điện thoại, máy tính, máy tính bảng. Do đó, mọi nhân viên của Chi nhánh đều hăng hái làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt công việc để khởi động năm mới thuận lợi. Chị Phan Thị Mỹ cho biết thêm: “Trong năm 2022 thì bên chúng tôi sẽ đặt thêm mục tiêu là doanh số của các mặt hàng bán ra thì sẽ tăng 30% so với năm 2021, đa dạng hơn về mẫu mã các sản phẩm máy tính, máy tính bảng và sắp tới chúng tôi sẽ kinh doanh về các mặt hàng gia dụng, các đồ dùng trong gia đình.”

Tại Chi nhánh Kon Tum – Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải ở phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, các nhân viên của đơn vị cũng đã bắt đầu công việc trong năm mới với tinh thần hăng hái, phấn khởi. Sau dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tăng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Chi nhánh đã huy động 100% nhân viên trở lại làm việc vào ngày mồng 7 Tết. Nhờ đó, trong 2 ngày mồng 7, mồng 8 âm lịch, doanh số bán hàng, bảo dưỡng ô tô của Chi nhánh đã tăng hơn 50% so với ngày thường. Anh Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Chi nhánh Kon Tum – Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải cho hay: “Với những ngày đầu xuân năm mới thì tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị THACO ô tô Kon Tum cũng có nhiều khởi sắc, nhu cầu của khách hàng về việc sửa chữa, bảo dưỡng xe sau quảng thời gian nghỉ Tết dài có sự gia tăng.

Bước sang năm mới 2022 với nhiều thách thức khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ, chăm lo đời sống cho nhân viên, người lao động, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nói về định hướng của Chi nhánh trong năm 2022, anh Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Chi nhánh Kon Tum – Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải cho biết thêm: “Với tình hình dịch Covid-19 trong năm 2022 được kiểm soát thì THACO ô tô Kon Tum cũng đặt ra các mục tiêu phát triển tích cực nhằm gia tăng, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và phục vụ khách hàng tốt nhất đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh nhà.”

Khí thế, quyết tâm lao động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm sẽ tạo động lực giúp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhanh chóng khôi phục sau đại dịch, bước vào một năm mới hoàn thành thắng lợi kế hoạch, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Kon Tum./.

Đăng Huy – Ngọc Chí