Kinh tế Hội thảo Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid – 19

(kontumtv.vn) – Với chủ đề Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid – 19, khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương, chiều ngày 13/10, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành. Dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội thảo.

Trên cơ sở Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”, hội thảo tập trung thảo luận các nội dung phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng với đại dịch; quản trị và ứng phó với đại dich Covid – 19 tại Việt Nam; tăng cường hiệu quả hệ thống thông tin trong phòng, chống đại dịch Covid – 19. Hội thảo cũng ghi nhận những ý kiến, phát biểu của các địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước đối với công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại Việt Nam; những kinh nghiệm, những mô hình vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhanh chóng bao phủ vắc xin, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng; tăng cường kết nối logistic; tăng quy mô các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp…để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh, đây là hội thảo thiết thực và có nhiều ý nghĩa nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luận quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XIII về một số vấn đề kinh tế, xã hội trên tinh thần mới. Qua đó đổi mới tư duy, phương thức về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với phục hồi, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid – 19. Nhưng quan trọng nhất vẫn cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, tiêm vắc xin, nâng cao ý thức của người dân và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khác nếu có thể; chuyển từ kiểm soát Covid sang kiểm soát rủi ro. Xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả, đặc biệt là tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở; có sự chỉ đạo thống nhất, tổ chức linh hoạt và phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường nguồn lực thực hiện. Đồng thời giữ vững kinh tế vĩ mô; khôi phục doanh nghiệp; tập trung chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là vấn đề vắc xin; kiểm soát trật tự xã hội, an ninh, an toàn và an dân, ổn định chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để đất nước thay đổi, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân vượt qua khó khăn hiện nay./.

Hơ Jan – Thanh Hà