Kinh tế Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, chỉ tiêu quan trọng. Tổng sản phẩm GRDP ước tính tăng 9,69% so với năm 2010; tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện ước đạt hơn 10.300 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ đà tăng trưởng; tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt hơn 51.600 ha; tổng diện tích cây lâu năm đạt gần 117.000 ha; tổng đàn trâu, bò, lợn đều tăng so với cùng kỳ năm trước… Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 20,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 16.600 tỷ đồng, tăng hơn 38,5% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa – thể dục thể thao, an ninh trật tự an toàn giao thông… tiếp tục được quan tâm và khắc phục.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 30.900 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong, tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên tổng dân số đạt gần 68%; các thiệt hại do thiên tai gây ra trong 6 tháng đầu năm ước tính khoảng 500 triệu đồng…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi của các đại biểu xung quanh các vấn đề về kinh tế- xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022./.

Đăng Huy – Đức Thắng