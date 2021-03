Kinh tế Kon Tum: Hoạt động thương mại tăng gần 30% so với cùng kỳ

(kontumtv.vn) – Hai tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường tỉnh Kon Tum ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Riêng tháng 2 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với tháng trước.

Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid – 19 trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp và người dân, nên sức mua bán giảm hơn so với tháng 1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, hoạt động thương mại của tỉnh trong 02 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng gần 30% và đạt khoảng 15% so với kế hoạch năm.

Hơ Jan – Thanh Hà