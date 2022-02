Kinh tế Mùa dưa hấu trắng tay

(kontumtv.vn) – Trước thông tin một số cửa khẩu phía Bắc dừng thông quan do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hàng chục hộ nông dân trên địa bàn huyện Đăk Hà rất lo lắng đối mặt nguy cơ mất trắng tiền đầu tư vào vụ dưa hấu năm nay khi giá dưa được thu mua tại ruộng chỉ từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg.

Cuối năm 2021, gia đình anh Hồ Oanh ở thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ngọk dồn hết vốn liếng và vay mượn thêm để thuê 6 hecta đất tại thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk đầu tư trồng dưa hấu. Sau ba tháng dài ăn ngủ với ruộng dưa, gia đình đã bỏ ra tổng kinh phí gần 900 triệu đồng tiền đầu tư, cao gấp hai lần so với mọi năm. Đến mùa thu hoạch, anh đứng ngồi không yên khi ruộng dưa hấu gần 200 tấn của gia đình đang được thu mua một cách nhỏ giọt với giá rẻ chỉ bằng một nửa so với các vụ dưa trước. Anh Hồ Oanh cho hay: “Thứ nhất là do dịch bệnh Covid – 19, Trung Quốc họ không mở cửa nên các mặt hàng nông sản ùn ứ không đi được. Cái thứ hai là năm nay vật tư, chi phí đầu tư cao, phân bón và nhân công đắt mà giá thành hạ nên lỗ. Chi phí cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái.”

Chỉ tính riêng cánh đồng thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk có trên 10 hộ gia đình trồng dưa hấu với khoảng 500 tấn dưa đang đến độ thu hoạch. Với mức giá vật tư nông nghiệp, phân bón như hiện nay, trung bình, chi phí đầu tư cho một hecta dưa hấu là 150 triệu đồng, chưa kể tiền thuê đất và nhân công thu hoạch. Theo tính toán, để không thua lỗ, giá thành dưa tại ruộng phải từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức giá hiện nay, nếu bán hết toàn bộ sản phẩm, người dân vẫn thua lỗ khoảng 50 triệu đồng/hecta.

Hiện nay đầu ra chủ yếu của dưa hấu tại huyện Đăk Hà dựa vào các đại lý, đầu mối nhưng đang tiến hành thu mua một cách nhỏ giọt và kén chọn. Để chung tay vượt khó với nông dân, nhiều giải pháp đã được các tổ chức hội, đoàn thể và người dân thực hiện nhằm kết nối với khách hàng trong và ngoài huyện. Anh Hà Quốc Mạnh, Phó Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà cho biết: “Với sự chung tay đồng hành cùng thanh niên và nhân dân trong việc lập thân lập nghiệp thì huyện đoàn Đăk Hà cũng đã thành lập các tổ, nhóm với mục đích nắm bắt tình hình khó khăn của bà con nông dân. Từ đó, kết nối với khách hàng triong và ngoài huyện để có giải pháp tiêu thụ sản phẩm, giảm tải áp lực đầu ra các mặt hàng nông sản để người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch.”

Cây dưa hấu được người nông dân huyện Đăk Hà lựa chọn canh tác như một loại cây nông nghiệp chính từ hơn 10 năm nay tại các xã Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Hring và thị trấn Đăk Hà; đặc biệt là tận dụng diện tích đất canh tác cà phê đang trong thời gian chờ tái canh. Tuy nhiên việc trồng dưa vẫn theo hướng tự phát là chính, chưa có sự liên kết nên thiếu tính bền vững khi thị trường bị đứt gãy, khiến nông dân thiệt hại lớn. Ngoài ra, nhiều đại lý đầu mối cũng bị thiệt hại do đã ký hợp đồng với nông dân nhưng không xuất được hàng. Anh Hồ Oanh chia sẻ: “Dưa hấu thì bọn em làm tự phát, giống như đánh bạc thôi, chứ chính quyền địa phương thì cũng không có khuyến cáo phát triển ồ ạt. Cái này thì cũng hên xui, nếu như thị trường nó mở thì bán được thì mình ăn, còn nếu nó mà đóng thì chịu bán với giá thành thấp hơn và thua lỗ như năm nay. Cũng mong là chính quền địa phương và các bân ngành doàn thể hỗ trợ khâu kết nối tiêu thụ, để bà con vượt qua cái khó khăn trước mắt này.”

Cây dưa hấu có thời gian canh tác ngắn, nếu thị trường ổn định sẽ giúp người nông dân nhanh thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid – 19 như hiện nay, người dân nên có sự tính toán kỹ trong sản xuất để tránh rơi vào cảnh được mùa mất giá.

CTV Trọng Nghĩa