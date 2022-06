Kinh tế Mưa, nắng bất thường ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của nông dân

(kontumtv.vn) – Thời gian gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng thay đổi bất thường, ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Hiện tình hình sản xuất các sản phẩm rau, củ, quả tại các nhà vườn đang gặp khó khăn do thời tiết mưa nắng bất thường, làm cho sản lượng, chất lượng các sản phẩm giảm đáng kể.

Tại một số nhà vườn trên địa bàn thành phố Kon Tum, tình hình sản xuất của nông dân vẫn tiếp diễn bình thường. Người dân đang tranh thủ thu hoạch các loại rau ăn lá, đồng thời chủ động xuống giống các loại rau, củ, quả ít bị hư hại trong mùa mưa. Tuy nhiên, thời tiết nắng mưa thất thường trong thời gian gần đây khiến nhiều người trồng rau gặp không ít khó khăn. Ông Đỗ Văn Luận, thành viên Tổ hợp tác VietGap Phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum cho biết, chưa bao giờ thời tiết diễn biến cực đoan như hiện nay. Trồng rau trong nhà màn khi trời nắng nóng đột ngột chuyển sang mưa thì dễ gây ra các loại sâu bệnh. Còn sản xuất ngoài trời thì rau, củ, quả lại không đảm bảo. “Với thời tiết thực tại như bây giờ thì nắng mưa thất thường, nên mình sản xuất cũng gặp khó khăn. Rau thì dễ bị dập, bị úng nước và thối nên làm cái sản phẩm nó không được tốt”, ông Luận dãi bày.

Điều này làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của một số đơn vị mua bán sản phẩm rau, củ, quả tại các khu vực chợ dân sinh. Cửa hàng An toàn ở Trung tâm thương mại TP. Kon Tum có liên kết tiêu thụ sản phẩm với các nhà vườn. Thời gian gần đây, các sản phẩm rau, củ, quả nhập vào cửa hàng không còn được đa dạng như các tháng đầu năm, kể cả sản lượng, hình thức của sản phẩm. Do các nhà vườn đang trồng đại trà, cầm chừng các loại rau. Diện tích mỗi loại rau lại khá ít nên không thể cung cấp thường xuyên, liên tục mà phải xoay vòng. Điều này buộc cửa hàng phải nhập thêm sản phẩm từ các nơi khác về để duy trì hoạt động mua bán cũng như giữ khách quen. Chị Lê Trà My, quản lý của Cửa hàng An toàn, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum cho biết: “Thời tiết của mình dạo này bắt đầu mùa mưa, những mặt hàng không đa dạng nên khách cũng bắt đầu ít dần, người ta lựa chọn những mặt hàng như ở nơi khác nhập tới. Giá cả thì bắt đầu tăng cao, một phần thì do hàng hoá hiếm; phần là do phân, thuốc và vận chuyển tăng cao lên nên giá rất là cao”.

Qua khảo sát, hiện tại giá các loại củ, quả đang tăng mạnh. Theo đó, giá tăng thêm từ 8.000 – 15.000/kg tuỳ từng loại. Trong khi giá các loại rau tăng nhẹ và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông Đỗ Văn Luận, thành viên Tổ hợp tác VietGap Phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum cho rằng, do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19, đầu ra của các sản phẩm cũng bị gián đoạn. Thêm vào đó, vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng cao khiến chi phí sản xuất đội giá gấp đôi. Tuy nhiên, hiện tại, các thành viên trong Tổ hợp tác vẫn đang cố gắng cung cấp mức giá bán rau, củ, quả theo giá bình ổn như đã ký kết với các đơn vị bao tiêu sản phẩm. Để ứng phó và khắc phục những khó khăn về sản xuất, kinh doanh, với kinh nghiệm hàng chục năm trồng rau của mình, ông Luận đã chủ động giảm diện tích trồng rau tập trung để xen canh với các loại cây trồng khác, tạo thêm thu nhập cho gia đình. “Với đầu ra khó khăn thì mình phải xen cây trồng để mà tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thí dụ như là cái này nó bị thất thu do thời tiết thì vẫn còn những cây khác để nó bù đắp lại”, ông Luận chia sẻ.

Trước diễn biến mưa nắng bất thường của thời tiết, người nông dân trồng rau sẽ gặp những khó khăn mà trước đó họ chưa có kinh nghiệm. Việc sản xuất ngoài trời hay trong nhà màn đều có những ưu, nhược điểm riêng, đòi hỏi người nông dân phải có những biện pháp thích ứng phù hợp để tiếp tục sản xuất, cạnh tranh thị trường và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng./.

Hơ Jan – Thanh Hà