Kinh tế Ngành Công thương triển khai kế hoạch năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng 09/01, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp và lãnh đạo Sở Công Thương.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, song ngành Công thương đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Nhờ đó, năm 2021, sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và duy trì với mức tăng trưởng gần 5%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất, nhập khẩu có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Cung cầu hàng hóa được bảo đảm, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước cơ bản được giữ vững. Thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần quan trọng trong việc chống đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường; phát huy hiệu quả thực thi các Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực vượt khó của ngành Công thương trong năm 2021 để đạt được kết quan trọng với nhiều điểm sáng về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Đồng thời đề nghị trong năm 2022, ngành Công thương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành. Đặc biệt là tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp./.

Thanh Tùng – Đức Thắng