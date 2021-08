Ngành thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng

Bên cạnh đó, ngành tăng cường quản lý chặt chẽ hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của nhà nước, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính cho sản xuất, kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng. Số thu này bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh và bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả thu 7 tháng đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với mức thực hiện cùng kỳ những năm gần đây do thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá, nhưng diễn biến thu qua các tháng đã có xu hướng giảm dần và đặc biệt giảm nhanh từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 đến nay.

Đến thời điểm cuối tháng 7, chỉ có 47/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 63%.