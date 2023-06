Kinh tế Người dân, doanh nghiệp Kon Tum chung tay tiết kiệm điện

(kontumtv.vn) – Cả nước hiện đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, theo dự báo, trong các tháng tiếp theo, nắng nóng tiếp tục kéo dài, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngành điện lực, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tiết kiệm điện thiết thực.

Gần 2 tháng trở lại đây, gia đình ông Hoàng Đình Cư ở TDP 5, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum đã chủ động tìm cách cắt giảm bớt điện sinh hoạt. Để tiết kiệm điện, thay vì bật tất cả hệ thống đèn chiếu sáng, thì nay nhà ông chỉ sử dụng một nửa hệ thống đèn. Cùng với đó, ông luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình tắt bớt bóng đèn và hạn chế sử dụng các thiết bị làm mát. Vào thời gian nắng đỉnh điểm trong ngày hoặc ban đêm khi đi ngủ, gia đình ông chỉ bật điều hòa ở mức 27-28 độ, khi phòng đã mát thì tắt điều hòa, chỉ sử dụng quạt điện.

Nắm bắt được thực trạng nguồn cung điện khó khăn trong mùa nắng nóng năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh. Công ty TNHH Yến Sào Kon Tum hiện có 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP và đồ gỗ, trung bình mỗi tháng đơn vị chi trả hơn 30 triệu đồng tiền điện. Ông Đặng Xuân Hùng, Giám đốc Công ty cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp ngành về sử dụng điện tiết kiệm, đơn vị đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, hạn chế sử dụng điện vào những thời điểm không cần thiết. Ông Đặng Xuân Hùng cho hay: “Lúc nào tôi cũng nhắc nhở anh em công nhân là hết sức tiết kiệm điện. Những cái gì không cần thiết là mình nên tắt đi, còn những cái gì mà không thể nào mà tiết kiệm được mới sử dụng. Ví dụ như khi đi vào nhà máy thì hệ thống quạt gió, điều hòa công nhân dùng chỗ nào thì nên sử dụng ở chỗ đó, những chỗ nào không dùng thì mình không nên lãng phí để tránh ảnh hưởng thứ nhất là về kinh phí của doanh nghiệp, cái thứ hai là rất là hại cho đất nước.”

Trước tình hình căng thẳng cung ứng điện đang diễn ra trên cả nước do thiếu hụt nguồn nước tại các hồ thủy điện, Công ty Điện lực Kon Tum đã chủ động lên kế hoạch và các phương án linh hoạt để đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, bên cạnh bố trí thời gian tạm ngừng cung cấp điện phù hợp, đơn vị đã đề nghị các đơn vị chiếu sáng công lộ giảm 30% số lượng bóng đèn trước 22h, và giảm 70% sau 22h. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Quang Hùng cho biết thêm: “Đối với khách hàng lớn thì hiện nay chúng tôi có ký biên bản tham gia DR phi thương mại, khi có yêu cầu cần thiết của hệ thống thì chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện các giải pháp DR, đồng thời có thể dịch chuyển việc sản xuất của khách hàng sang những thời điểm thấp điểm để giảm bớt áp lực trong thời gian cao điểm. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan như hiện nay thì đối với Công ty Điện lực Kon Tum kêu gọi người dân, doanh nghiệp đồng hành với công ty nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm.”

Sử dụng điện tiết kiệm vừa giúp giảm chi phí vừa góp phần quan trọng bảo vệ môi trường. Không những thế, việc tiết kiệm điện hiện nay còn có ý nghĩa rất lớn góp phần cùng ngành điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân./.

Đăng Huy – Ngọc Chí