Kinh tế Những khó khăn trước vụ thu hoạch mía

(kontumtv.vn) – Ngoài những kiến nghị về điều chỉnh nâng giá mía nguyên liệu bằng với giá thị trường trong khu vực, những ngày qua, một số bà con trồng mía trong tỉnh gặp không ít khó khăn do Công ty cổ phần Đường Kon Tum chưa có sự thống nhất, thay đổi lịch thu hoạch mía niên vụ 2021-2022.

Chuẩn bị bước vào niên vụ thu hoạch mía 2021-2022, mặc dù Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã áp giá thu mua mía nguyên liệu lên 950.000đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng, tăng 50.000 đồng/tấn so với năm trước nhưng theo tính toán của những người trồng mía, với mức giá này người dân gặp nhiều khó khăn do giá vật tư phân bón năm nay tăng cao. Trong khi đó giá đường thành phẩm cũng tăng đáng kể so với năm trước. Ông Đỗ Văn Thảo, người gắn bó với cây mía hơn 30 năm qua tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum rất bức xúc: “Tôi là nông dân trồng mía cũng chung lưng đấu cật với nhà máy từ xưa đến nay rồi, nhưng thứ nhất là bức xúc về giá cả. Tôi thấy giá mà Công ty đưa ra vừa rồi so với Công ty bạn và thị trường bây giờ thì thấy nông dân rất là thiệt thòi. Vì trồng mía bây giờ chi phí rất cao, nhân công thu cũng rất cao nữa, rồi phân bón vừa rồi tăng 50% và giá nhân công năm nay cũng rất là tăng mà nếu mà giá Công ty đường đưa ra như vậy là rất thấp. Chúng tôi làm rất khó khăn và có khả năng là lỗ nữa.”

Trước mức giá thu mua mía nguyên liệu của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đưa ra thấp so với thị trường trong khu vực, những người trồng mía kiến nghị và mong muốn Công ty cổ phần Đường Kon Tum tính toán lại giá thu mua để chia sẻ khó khăn với người trồng mía và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh sự không hài lòng về giá thu mua mía, những ngày qua, một số hộ trồng mía còn gặp nhiều khó khăn do Công ty cổ phần Đường Kon Tum thay đổi lịch thu hoạch đột ngột, trong khi việc tìm thuê nhân công thời điểm này là rất khó khăn do dịch bệnh Covid -19. Ông Đoàn Minh Thiên ở phường Lê Lợi cho hay: “Sáng ngày 8 và ngày 9 thì công đã tập trung tại nhà tôi rồi nhưng mà tối ngày 9 các anh nguyên liệu lại thông báo Công ty dời lại 10 ngày thì rất là khó khăn cho việc thu hoạch mía của chúng tôi. Tại vì khi nhân công lên thì mình phải nuôi ăn, mình phải cho gạo cho tiền để giữ họ, chứ khi họ quay về quê rồi thì họ đi nơi khác họ làm thì lúc đó mình cần công thu hoạch thì không có nữa. Gia đình tôi công lên được 25 người, ở chật nhà luôn, giờ lỡ cỡ mình phải nuôi họ trong 10 ngày rất là phiền.”

Ông Cộng Xuân Chương từ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lên Kon Tum làm thuê cho các hộ dân trồng mía cho biết nhiều người làm thuê như ông hiện đang lâm vào cảnh khó khăn: “Anh em lên đây giờ về cũng không được mà cũng không có công ăn việc làm, bây giờ anh em cũng bấp bênh quá. Giờ coi như ăn ngày có 1 lần, mà 1 lần cũng vất vá vậy chứ không có đảm bảo mà ăn no nê như hồi giờ. Giờ không có công ăn việc làm, tiền bạc không có thì mình cũng liệu cơm gắp mắm ăn ngày 1 lần cho nó qua ngày rồi tính sau chứ giờ đâu biết nói sao. Có gì cũng nhờ sự giúp đỡ trên này để anh em ổn định chút. Chứ giờ nói sức trai mà giờ ăn ngày 1 lần thì làm sao yêu cầu được.”

Tìm hiểu nguyên nhân sự thay đổi lịch thu hoạch mía trong niên vụ này, ông Nguyễn Hữu Quảng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Kon Tum cho biết: “Lịch Công ty ban đầu dự kiến là ngày 14 vào vụ nhưng mà do ảnh hưởng của cơn mưa gần đây có nhiều vùng đường đang bị hỏng chưa sửa chữa kịp. Hiện nay có 4-5 nhà thầu đã nhận và làm đường, trong vòng 10 ngày họ mới làm xong đường. Nếu mình chạy vào thời điểm này thì có những vùng mình không thu được mía cho bà con thì mía không đủ cho nhà máy chạy, ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất của công ty. Vì lý do đó thì công ty có dời mấy ngày chuyển sang ngày 19 tháng 12 mới bắt đầu mình sẽ nhập mía vào vụ.”

Tuy nhiên, theo các hộ dân trồng mía trong tỉnh, việc lý giải của Công ty cổ phần Đường Kon Tum chưa thuyết phục, vì trên địa bàn còn có nhiều vùng nguyên liệu mía có đường sá giao thông đi lại khá thuận tiện. Việc thiếu chuyên nghiệp trong việc bố trí lịch thời vụ đã gây thiệt hại, khó khăn cho người trồng mía và cả nhân công lao động./.

Quang Mẫn – Duy Vĩ