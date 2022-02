Kinh tế Nông dân tập trung chăm sóc lúa vụ Đông Xuân

(kontumtv.vn) – Sau những ngày vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bà con nông dân xã Đăk La, huyện Đăk Hà tập trung ra đồng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa nước vụ Đông Xuân với hi vọng một mùa vụ bội thu.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này, anh Nguyễn Như Văn ở thôn 2, xã Đăk La đang phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích hơn 4.000m2 lúa nước của gia đình tại cánh đồng lúa Cây Gia. Với kinh nghiệm gần 10 năm trồng lúa nước anh cho biết, những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, thời tiết ban ngày nắng nóng, đêm lạnh là điều kiện thích hợp cho nhiều loại dịch bệnh, sâu hại phát triển nhanh. Vì vậy, thăm đồng thường xuyên trong những ngày này giúp bà con nắm chắc tình hình phát triển của lúa để có cách phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả. Anh Nguyễn Như Văn chia sẻ kinh nghiệm: “Sau ăn tết ăn tết xong vừa rồi thì do thời tiết nó kéo dài gió cho nên là lúa nó đứng đi, thành thử lúa nó hay bị vàng cái lúa đây mình phun thuốc cho nó định kỳ, chống vàng lá, chống rầy, chống râu ăn lúa.”

Là địa phương có diện tích trồng lúa nước lớn nhất huyện Đăk Hà, để chủ động sản xuất vụ Đông Xuân, nhân dân xã Đăk La tập trung xuống giống kết thúc trước trung tuần tháng 1 năm 2022 với các giống lúa có sức đề kháng bệnh và cho năng suất cao như Hương Châu, Sơn Lâm, RVT. Đây là những giống lúa chất lượng, được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, lúa đã xuống giống được hơn 1 tháng và đang trong giai đoạn đẻ nhánh; nhiều hộ nông dân đã tiến hành bón phân, làm cỏ, phòng trừ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Phạm Ngọc Anh ở thôn 3, xã Đăk La cho hay: “Mùa Đông Xuân này thì cái giàn lúa này nói chung lúa ít sâu bệnh, sâu bọ thì nó không có nhưng trừ khi những dòng lúa của đài thơm 8 là nó hay bị đạo ôn, thành thử bà con mình khoảng 5, 10 ngày nữa lúa qua 1 tháng là phải xịt thuốc đạo ôn rồi. Còn bây giờ nói chung là cả một cánh đồng này người ta làm giống lúa mới hết thành thử độ bệnh của cây lúa ít.”

Thời tiết thuận lợi cùng với tuân thủ theo đúng khung thời vụ gieo sạ, diện tích lúa nước vụ Đông Xuân năm nay trên các cánh đồng ở xã Đăk La nói riêng và huyện Đăk Hà nói chung phát triển tốt. Trên những cánh đồng với màu xanh non mới của mùa xuân là những người nông dân đang hăng say lao động với hi vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hòa trong không khí rộn ràng của năm mới, với tiếng nói, tiếng cười trên những cánh đồng lúa nước của những người nông dân một nắng hai sương còn vang vọng tiếng máy nổ ở những cánh đồng cà phê đã tạo khí thế lao động sôi nổi ngay trong những ngày đầu xuân năm mới./.

CTV Minh Thái