Nông dân trồng hoa phấn khởi ra vườn đầu năm

(kontumtv.vn) – Ngay từ những ngày đầu xuân, nhiều nhà vườn tại làng hoa Nguyễn Trãi phấn khởi bắt đầu cho công việc thường ngày với hy vọng một năm mới sản xuất thuận lợi và thành công.

Với kết quả thu hoạch cuối năm đạt giá trị cao, cộng thêm thời tiết nắng ấm, chị Nguyễn Thị Mùi ở Phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum phấn khởi ra vườn thăm hoa ngày đầu xuân. Chị cho biết, ngay từ mồng 2 Tết, gia đình đã khai xuân cung cấp hoa cho các đầu mối để phục vụ nhu cầu mua hoa của người dân đi tảo mộ và cúng đầu năm. Ngoài ra, chị Mùi cũng đang dọn dẹp, chuẩn bị đất trồng vụ hoa tiếp theo. Chị Mùi hồ hởi chia sẻ: “Nói chung đầu năm bán giá cả nó cũng được, cũng đắt như ở trong Tết. Nói chung là phấn khởi, bà con nhổ bông, nhổ hoa thì cũng phấn khởi. Làm được cây bông thì nó được giá cả, nó đắt đỏ thì cũng muốn làm hơn so với giá cả rẻ.”

Trước dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, các nhà vườn trồng hoa tại Phường Nguyễn Trãi giảm 1/3 diện tích trồng so với mọi năm do lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, đây lại là một cái Tết đầy niềm vui đối với người trồng hoa vì giá cả hoa Tết dịp cuối năm vừa rồi tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ông Trần Quang Thành, một người dân trồng hoa tại Phường Nguyễn Trãi cho biết, gia đình trồng hoa lay ơn phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Diện tích trồng hoa giảm nhưng bù lại thu nhập năm nay tăng hơn so với mọi năm. Giá hoa lay ơn dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi 10.000 đồng/cây mua tại vườn. Điều này đã tạo động lực cho người nông dân trồng hoa như ông Thành hăng say sản xuất sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Ông Thành vui vẻ cho biết: “Mình nghỉ Tết rồi, giờ mình ra đồng cũng phấn chấn, tại vì thu hoạch năm vừa rồi giá cả cũng được, thị trường cũng được, bán bông hết, tiêu thụ cũng nhanh. Thành thử người nông dân tôi cảm thấy là phấn chấn, phấn khởi!”

Sau Tết Nguyên Đán, diện tích trồng hoa tại phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum không còn nhiều trong khi nhu cầu thị trường khá lớn, nhất là ngày Thần tài và Rằm tháng Giêng sắp tới nên hứa hẹn mang lại doanh thu cao cho nông dân trồng hoa ngay từ đầu năm./.

Hơ Jan – Công Luận