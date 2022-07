Kinh tế Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

(kontumtv.vn) – Là một trong những kênh tín dụng ưu đãi trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, trong những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân huyện Đăk Hà đã xây dựng được các mô hình sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Đăng Hay là một trong những gia đình hội viên nông dân đầu tiên của xã Ngọc Wang được tiếp cận Quỹ hỗ trợ nông dân. Cuối năm 2019, gia đình ông có dự định mở rộng diện tích trồng cây ăn quả nhưng gặp khó khăn về vốn, được Chi hội Nông dân thôn 7 giới thiệu, gia đình vay Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng, nhờ đó có điều kiện mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn trái. Ông Hay chia sẻ: “Vốn vay được nhà nước cho mình vay thì có thêm một nguồn vốn nữa mình mua phân, thuốc để mình chuẩn bị mình làm trong hằng ngày ví dụ mình cần ở đâu thì mình lấy ra xách ra làm ngày chứ cái vốn nó thiếu thốn thì sáng nay mình muốn đi bơm các nước ấy phải đi ra hằng ngày mình đi ra ngoài đấy, mình đi là mất thời gian; thứ 2 nữa là mình phát triển được cây nhiều, giống mình trồng thêm ra rồi mình chăm sóc cây nó cũng kỹ hơn”.

Hội Nông dân xã Ngọc Wang là một trong hai tổ chức hội nhận ủy thác lớn nhất từ Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Đăk Hà, với 600 triệu đồng cho 10 hội viên nông dân vay. Qua gần 3 năm nhận ủy thác, nhiều mô hình của hội viên nông dân như mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê, tái canh vườn cà phê già cỗi, đầu tư phát triển diện tích cây ăn trái…đã phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình hội viên. Ông A Beng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà cho biết: “Hiện tại Hội Nông dân xã đang triển khai một số mô hình cho hội viên, sau khi triển khai thực hiện thấy hiệu quả sẽ nhân rộng thêm ở các thôn khác”.

Cùng với quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Đăk Hà còn quan tâm, giải ngân kịp thời nguồn vốn do UBND huyện hỗ trợ năm 2022. Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy. Gia đình chị Thúy nuôi 12 con bò 3B sắp đến ngày xuất chuồng và 04 con heo nái. Trung bình mỗi tháng gia đình đầu tư gần 12 triệu đồng tiền cám và rơm cho đàn bò và heo. Giữa thời điểm giá cám tăng cao, được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân là điều kiện để gia đình phục hồi, phát triển kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. “Vài năm qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid cho nên nuôi heo thì giá cám tăng cao quá, heo dịch cũng nhiều. Làm cà phê thì cũng không có lời gì hết, giá phân bón tăng cao cho nên gia đình được Hội nông dân hỗ trợ vay vốn để mua vài con bò và chăm thêm vài con heo để phát triển thêm kinh tế của gia đình”, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ở Thôn 2, xã Đăk La, huyện Đăk Hà tâm sự.

Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Đăk Hà là hơn 2,8 tỷ đồng; trong đó, hơn 2,1 tỷ đồng do Trung ương Hội Nông dân và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ; 700 triệu đồng do huyện Đăk Hà hỗ trợ; đã có 47 hội viên nông dân các xã, thị trấn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện Đăk Hà thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân, định hướng thành lập các tổ hợp tác để liên kết phát triển sản xuất. Anh Nguyễn Thiện Tú, Phó Chủ tịch hội Nông dân huyện Đăk Hà cho hay: “Đây là cơ hội, là cơ sở để sau này tiến tới thành lập HTX. Qua nguồn quỹ hỗ trợ Nông dân đã giúp cho các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác chi hội nghề nghiệp nhân rộng các mô hình rồi mở rộng quy mô sản xuất tiếp cận với các thành tựu khoa học kỹ thuật để từng bước nâng cao cái chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa”.

Từ hiệu quả thiết thực, Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đăk Hà có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu trên quê hương Đăk Hà./.

Minh Thái

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà