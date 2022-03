Kinh tế Quốc lộ 40B được sửa chữa mang lại nhiều thuận lợi cho huyện Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Sở Giao thông – Vận tải Kon Tum đã sửa chữa, nâng cấp những đoạn hư hỏng nặng tại Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại nhiều thuận lợi cho đời sống của người dân và sự phát triển KT-XH của huyện.

Cùng với tỉnh lộ 672, tỉnh lộ 678 thì Quốc lộ 40B là tuyến giao thông chính của huyện Tu Mơ Rông có tổng chiều dài hơn 30km. Gần 1 năm trước, việc điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông khiến nhiều người e ngại. Bởi mật độ phương tiện lưu thông nhiều và bị ảnh hưởng thiên tai nên mặt đường có nhiều vị trí rạn nứt, ổ gà, đồng thời nhiều khúc cua, độ dốc cao nên đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Hiện nay, tuyến đường này đã thông thoáng, đi lại thuận lợi, rút ngắn thời gian nên người dân đều phấn khởi. Chị Y Lan, Phó chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông cho hay: “Từ ngày mà nâng cấp sửa chữa lại QL40B cá nhân tôi thấy rất là thuận tiện, rộng rãi, cũng thuận tiện cho cái việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. ngày xưa muốn đi ra ngoài Đăk Tô hoặc là Kon Tum là phải mất 1 ngày, 2 ngày nhưng mà bây giờ có thể đi trong ngày”.

Dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông thi công từ cuối tháng 5/2021 đến cuối tháng 1/2022 hoàn thành. Cụ thể, sửa chữa, nâng cấp từ Km161 – Km173, tương đương gần 12 km, với kinh phí 32 tỷ đồng. Dự án giữ nguyên quy mô, cấp hạng đường cũ đang khai thác và tiến hành sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, gia cố lề bằng đá dăm láng nhựa, nâng cấp hệ thống thoát nước. Cô giáo Y Kim ở xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đang công tác tại trường TH-THCS xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông hàng tuần di chuyển lên huyện cho biết về cảm nhận của mình khi Quốc lộ 40B được sửa chữa, nâng cấp: “Con đường này là tôi thường xuyên đi qua đi lại để đi làm. Nếu so với thời xưa thì đường quanh co, đường hẹp, đường ổ gà, ổ vịt nhưng nay từ khi người ta làm đường thì nó rộng hơn và việc di chuyển nó thuận lợi hơn an toàn hơn. Mong muốn là họ làm bê tông hết mặt đường luôn để cho di chuyển nó thuận lợi”, cô giáo Y Kim nói.

Hằng năm, nhân dân huyện Tu Mơ Rông thu hoạch hàng chục nghìn tấn lúa nước, cà phê, mì. Quốc lộ 40B (QL40B) là tuyến đường chính đi qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông nối với huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, QL40B được sửa chữa thuận tiện cho việc đi lại không chỉ giảm chi chí vận chuyển, nâng cao giá trị hàng hóa mà còn được kì vọng tạo đà mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản đến các tỉnh Duyên hải miền Trung. Ngoài ra, với nhiều điều kiện thuận lợi phát triển dược liệu, cảnh quan để phát triển du lịch thì đường giao thông được đảm bảo sẽ thêm điểm cộng thu hút các nhà đầu tư. Dự kiến năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục sửa chữa, nâng cấp QL40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông với tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Ông Vương Văn Mười, Phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết định hướng phát triển của huyện: “Hiện nay thì đường QL 40B đã được nâng cấp, mở rộng thì nó đảm bảo được tầm nhìn, đảm bảo được an toàn giao thông, đảm bảo được rộng thì huyện hiện nay cũng đang tranh thủ, đường xá đường giao thông quanh đây cũng đang thuận tiện thì huyện cũng đang tranh thủ để kêu gọi các nhà đầu tư đến để phát triển các vùng dược liệu, cũng như các vùng cà phê xứ lạnh trên địa bàn huyện”.

Thời gian tới, hy vọng huyện Tu Mơ Rông sẽ phát huy hiệu quả tính kết nối của Quốc lộ 40B, tạo động lực phát triển KT-XH tại địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp sức xây dựng NTM./.

Cát Tiên – Văn Hiển