Kinh tế Sức mua bánh Trung thu giảm mạnh

(kontumtv.vn) – Thời điểm này đã cận tết Trung thu, thế nhưng đến hôm nay sức mua mặt hàng bánh trung thu vẫn còn thấp, thậm chí có cửa hàng chưa bán được chiếc bánh Trung thu nào. Phản ánh của phóng viên Thanh Tùng tại 2 huyện Kon Plông và Kon Rẫy.

Sau 2 năm không bán bánh Trung thu do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay cửa hàng tạp hóa Út Tâm ở Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông đã nhập bánh Trung thu về bán. Bà Hồ Thị Lan – chủ cửa hàng Tạp hóa Út Tâm cho biết, so với những năm trước, năm nay bà nhập bánh muộn hơn và nhập với số lượng rất ít. Dù đã trưng bày bánh Trung thu ở phía trước cửa hàng cho khách dễ nhìn thấy, nhưng đến hôm nay cửa hàng của bà vẫn chưa bán được một chiếc bánh Trung thu nào, trong khi tết Trung thu đã cận kề. Bà Lan nói: “Năm nay tôi lấy mặt hàng thì ví dụ bánh rẻ tôi lấy khoảng 20 phông, rồi bánh lớn thì lấy khoảng 2 phông, đại khái mặt hàng thì lấy không có nhiều, lấy một thứ là 10 phông, 20 phông thôi nhưng mà chưa ai mua lần nào hết, từ ngày 10 đến bữa nay coi như họ chưa mua một cái gì hết”.

Là một trong những cửa hàng tạp hóa lớn trên địa bàn thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy, theo thông lệ hàng năm, gần đến tết Trung thu cửa hàng Bảo An nhập bánh trung thu về bán. Năm nay, với suy luận dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cửa hàng mạnh dạn nhập bánh trung thu nhiều hơn năm 2020 và năm 2021. Tuy nhiên hiện tại chủ cửa hàng đang rất lo lắng sẽ tồn bánh. Chị Trần Thị Tuyết Phương – chủ cửa hàng Tạp hóa Bảo An cho biết: “Về số lượng bánh thì mình có mua tăng hơn so với năm ngoái, nhưng mà về sức mua thì theo như năm ngoái là ngày 12 là đã toàn bộ hết bánh Trung thu nhưng mà tới thời điểm bây giờ ngày 13 âm lịch vẫn chưa hết”.

Thận trọng hơn các cửa hàng khác, năm nay cửa hàng Tạp hóa Hoàng Thắng ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông không bán bánh trung thu. Bà Lê Thị Hồng Thắng – chủ cửa hàng Tạp hóa Hoàng Thắng cho biết nguyên nhân: “Bánh Trung thu thì hồi trước kia tôi có bán nhưng mà người ta không mua, bở tiêu thụ chậm, nếu còn lại là phải bỏ vì hết hạn, nên 2 năm nay không bán bánh Trung thu nữa”.

Các chủ cửa hàng bán bánh Trung thu cho biết, mặt hàng này năm nay đa dạng về chủng loại, giá cả và giá thành nhiều mặt hàng vẫn giữ nguyên như các năm trước, không tăng giá. Tuy nhiên khách mua rất hạn chế. Hôm nay đã là ngày 13 tháng 8 âm lịch, cận tết Trung thu, song nhiều cửa hàng vẫn còn tồn lượng bánh Trung thu khá lớn. Điều này cho thấy sức mua bánh Trung thu trong năm nay giảm mạnh./.

Thanh Tùng – Đức Thắng