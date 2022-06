Kinh tế Tăng cường quản lý, kiểm soát sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh.

UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt, đánh giá tình hình trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tham vấn, trao đổi kinh nghiệm tổ chức trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam. Từ đó, kịp thời có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng trừ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra.

Ngoài ra, 2 huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei cần quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh đảm bảo, an toàn với dịch bệnh; không để tình trạng mua bán giống Sâm Ngọc Linh không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng xảy ra trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Trước đó, tại 4/9 xã có diện tích trồng sâm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã thiệt hại gần 29.800 cây sâm Ngọc Linh do mưa đá và sương muối. Cụ thể, số lượng cây Sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do sâu bệnh hại trên 29.100 cây; số lượng cây bị chết, ảnh hưởng do mưa đá trên 650 cây./.

Cát Tiên – Văn Hiển