Kinh tế Tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đã và đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa.

Hiện trung bình mỗi ngày, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có khoảng 50 phương tiện đến để thông quan hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, vật tư xây dựng, phân bón… Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã phối hợp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện với phương châm “3 tại chỗ”; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp lưu thông hàng hóa, không để ách ắc, ùn ứ, gây hư hỏng hàng hóa. Nhờ đó, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y không những không bị sụt giảm mà còn tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 18.500 phương tiện vận tải đến cửa khẩu để thông quan hàng hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 235 triệu USD, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Ông Trần Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: “Chi cục luôn luôn tạo điều kiện 24/24h, doanh nghiệp có gì đều gọi điện thoại, dịch bệnh thì các đơn vị ở xa cho nên anh em giám sát từng phương tiện, đồng thời thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất. Nếu các doanh nghiệp có vướng mắc gì thì anh em sẽ hỗ trợ về công tác thủ tục cũng như phương tiện.”

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc nhập cảnh từ Lào và Campuchia qua Việt Nam và ngược lại đã tạm dừng hoạt động. Tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hiện chỉ thực hiện công tác giám sát, hỗ trợ lưu thông đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu, vừa đảm bảo công tác phòng, chống gian lận thương mại, mọi phương tiện khi đến đây sẽ được lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện, con người và hàng hóa. Đối với các tài xế bắt buộc phải có giấy chứng nhận âm tính với dịch Covid-19 trong 72 giờ; tài xế người Lào, Campuchia có giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 mới được phép tiến hành đổi tài. Việc đổi tài, kiểm tra phương tiện, hàng hóa cũng được thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn, đúng quy trình. Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hiện chưa ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 nào. Anh Vũ Đình Phụng, Công ty TNHH Dịch vụ Nam Quốc Đạt, TP. Đà Nẵng cho hay:“Bên Hải quan cũng như bên biên phòng thực hiện nguyên tắc 5K, phòng, chống dịch, cũng nhắc nhở anh em lái xe là thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn cho nên việc lưu thông hàng hóa rất là thuận lợi.”

Với những nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ thông quan hàng hóa của các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế./.

Đăng Huy – Ngọc Chí