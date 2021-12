Kinh tế Thích ứng với đại dịch để thúc đẩy phát triển kinh tế

(kontumtn.vn) – Mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan, đơn vị và các ngành chức năng tỉnh, tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong năm 2021 vẫn tăng trưởng tốt. Qua đó, góp phần chống đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc Ban Quản lý Khu tinh tế tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K. Mọi phương tiện khi đến cửa khẩu được lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng, sau đó thực hiện kê khai thông tin, tránh việc xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Công tác đổi tài, giám sát y tế đối với hành khách nhập cảnh, bàn giao người nhập cảnh cho cơ quan có thẩm quyền cũng được thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn, đúng quy định. Trong năm 2021, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã bàn giao cho các ngành chức năng hơn 3.100 trường hợp để thực hiện cách ly y tế tập trung. Ông Đặng Ngọc Thuận, Phó Trưởng Ban QLKKT tỉnh Kon Tum, kiêm Trưởng BQL Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: “Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã làm tốt công tác quan hệ, phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, đặc biệt là việc trao đổi thông tin về dịch bệnh của 2 tỉnh, tỉnh Kon Tum và tỉnh A Ta Pư, Cửa khẩu Bờ Y cũng như Cửa khẩu Phu Cưa để thống nhất tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa được thuận lợi.”

Bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác giám sát, hỗ trợ lưu thông đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng được Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thực hiện hiệu quả. Các doanh nghiệp đến cửa khẩu đều được tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các thủ tục nhanh chóng, tránh để ách ắc, ùn ứ, gây hư hỏng hàng hóa. Nhờ đó, dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cả nước phải thực hiện giãn cách nhưng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và thu ngân sách tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong năm qua đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, trong năm 2021, đã thu hút được hơn 220 doanh nghiệp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; lượng hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt hơn 38.000 lượt, phương tiện xuất nhập cảnh đạt gần 19.700 lượt; giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 285 triệu USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ 2020; các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước như thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ đạt hơn 308 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ 2020; thu ngân sách hải quan qua cửa khẩu trong năm đạt gần 290 tỷ đồng, vượt gần 12% kế hoạch giao… Qua đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Anh Phan Huy Tuấn, đại diện Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Hưng Thịnh, huyện Ngọc Hồi cho hay: “Hàng hóa về tới cửa khẩu thì thời gian rất là nhanh, chưa đầy 30 phút là tạo điều kiện thông quan hàng hóa rồi, có cái gì vướng mắc như kiểu xe hàng qua lại thì các lực lượng cũng rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp cho nên vấn đề về dịch nó cũng không ảnh hưởng lắm đến quá trình anh em kinh doanh ở bên Lào về.”

Với vị trí ở ngã ba Đông Dương, là trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, là vùng kinh tế động lực của tỉnh, gắn với hành lang kinh tế Đông – Tây, do đó, để phát huy vai trò của Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có nhiều giải pháp điều chỉnh, định hướng để phát triển khu kinh tế phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Trong năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế; rà soát các quy hoạch chi tiết, xác định quỹ đất có khả năng phát triển thương mại, dịch vụ để lập phương án đấu giá tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế… Hiện tại, một số dự án đầu tư như kho ngoại quan, điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu hay các dự án dịch vụ ngân hàng, viễn thông, cửa hàng miễn thuế… đã đi vào hoạt động, đáp ứng bước đầu cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu. Ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Quy hoạch khu kinh tế phù hợp và đồng bộ với các quy hoạch ở địa phương, tránh chồng chéo, bất cập. Định hướng lại mục tiêu chính của khu kinh tế là tập trung chủ yếu cho phát triển thương mại – dịch vụ cửa khẩu gắn với phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch… Đồng thời kích cầu kinh tế đối ngoại theo hướng là cửa ngỏ để nhà đầu tư mở rộng đầu tư ra nước ngoài ở các nước trong khu vực.”

Những nỗ lực, cố gắng trong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như công tác hỗ trợ xuất nhập cảnh, quá cảnh, thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế./.

Đăng Huy – Ngọc Chí