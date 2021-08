Thống nhất khai báo y tế với xe ‘luồng xanh’ khi đi qua các chốt kiểm soát phía Nam

(kontumtv.vn) – Từ 22 giờ ngày 22/8, tất cả các phương tiện vận tải “luồng xanh” khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 22/8, các đơn vị liên quan của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã có buổi họp bàn thống nhất, từ 22 giờ ngày 22/8, tất cả các phương tiện vận tải “luồng xanh” khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Theo đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo ngay các Sở Giao thông vận tải 25 tỉnh, thành phố phía Nam khi thực hiện việc cấp mã QRCode ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”, phải yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế, người bốc vác… tiến hành khai báo y tế (tại địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn).